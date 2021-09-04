В Алматы совершил экстренную посадку самолёт с отказавшим двигателем

АЛМАТЫ. 3 СЕНТЯБРЯ - В Алматы приземлился самолёт с отказавшим двигателем, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Санитарный рейс EWZ1149 тип Як-40 авиакомпании "Eastwing" по маршруту Алматы – Семей после взлета (11.12) доложил об отказе левого двигателя и возврате на аэродром вылета. Посадка в 11.17 прошла благополучно", - сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития.

В ведомстве отметили, что на борту судна были пять членов экипажа и два врача.

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