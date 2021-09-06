В Алматы горел банный комплекс

Фото: ДЧС

АЛМАТЫ. 5 СЕНТЯБРЯ - В Медеуском районе Алматы произошел пожар в банном комплексе, который расположен по дороге на Медео, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным пресс-служба городского ДЧС, в 07.49 пожарные расчеты выехали по адресу: Медеуский район, улица Керей и Жанибек хандар, 452. По прибытии было установлено горение парильного помещения двухэтажного банного комплекса "Ля купель". Здание - из пеноблока, отделано деревом, создалась угроза распространения на близлежащие два здания комплекса.

В связи сильным с задымлением были задействованы звенья газодымозащитной службы. Для обнаружения скрытых очагов горения очага пожара были применены тепловизоры. Произошло частичное обрушение потолочного перекрытия второго этажа, пожарные с соблюдением техники безопасности ввели пожарные стволы на тушение и защиту смежных помещений.

Проложены магистральные линии, автоцистерны установлены на пожарные гидранты, также производится забор воды от мотопомпы с открытого водоисточника на территории комплекса, тем самым обеспечена бесперебойная подача воды", - говорится в сообщении ДЧС.

В связи с тем что район маловодный, дополнительно был организован подвоз воды "Алматы су". Администрация комплекса сообщила, что отдыхающих в здании не было.

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