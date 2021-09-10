В Костанае металлические качели упали на ребенка

КОСТАНАЙ. 9 СЕНТЯБРЯ - В одном из центральных дворов Костаная, на детской площадке, качели упали на голову восьмилетней девочки. Ребенку наложили несколько швов, сейчас она получает лечение амбулаторно, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жительница областного центра Елена Богданова рассказала, что на голову ее дочери 6 сентября упали качели, расположенная на детской площадке во дворе дома, где они живут. Эта площадка находится в самом центре Костаная. Сама детская площадка новая, установили ее всего три года назад, но, судя по всему, непрочная, сообщает " Алау ".





Спустя три дня после инцидента, никаких действий от обслуживающей организации в чьем ведении находится детская площадка предпринято не было. Качели стоят на том же месте, в том же состоянии. По словам Елены Богдановой, сейчас родители этого двора боятся отпускать своих детей играть на детскую площадку.

Сейчас пострадавшая девочка находится на амбулаторном лечении дома. У нее ушибленная рана головы. Заявление в правоохранительные органы по данному факту родители написали, но пока ждут ответа.

Наложили ребенку 3 шва, теперь мы ходим на перевязки, в школу мы не ходим - больничный, написали в этот же день заявление в полицию, пришел сразу участковый принял заявление опросил ребенка", - рассказала Елена Богданова.

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