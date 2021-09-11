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НУР-СУЛТАН. 10 СЕНТЯБРЯ - Два человека погибли при пожаре в Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вечером, в 21.40, в Бурабайском районе, селе Карашилик, произошло возгорание дома, общей площадью 60 квадратных метров. При пожаре погибли два человека: 52-летний мужчина и 40-летняя женщина. Причина пожара устанавливается. Со слов очевидцев, погибшие переехали в этот дом около двух месяцев назад, работали на местной птицефабрике. Пожар ликвидировали в течение 25 минут", - сообщили в областном департаменте ЧС.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.

В связи со скорым началом отопительного сезона, необходимо содержать в исправном состоянии электропроводку и отопительные печи. А также нельзя злоупотреблять алкогольными напитками и курить в постели. Алкоголь и сигарета не совместимы. Это сочетание приводит к беде, а иногда и к большому горю - гибели людей. Однако часто об этом забывают, не учатся на чужих ошибках, а совершают новые. Ежегодно на пожарах при неосторожном обращении с огнем, в большинстве случаев при курении в нетрезвом виде гибнут люди. Нет опаснее врага, чем зажженная сигарета в руках пьяного человека, особенно когда он курит в постели перед сном. Соблюдение элементарных правил пожарной безопасности сможет сохранить жизнь вам и вашим близким", - сообщили в департаменте.

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