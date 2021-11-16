В ВКО мужчина утонул во время рыбалки

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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 15 НОЯБРЯ - В Восточно-Казахстанской области на Бухтарминском водохранилище двое мужчин провалились под лед. Одному из них спастись не удалось. Причиной трагедии стало несоблюдение мер безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

14 ноября, в 16.22, в Курчумском районе на Бухтарминском водохранилище двое мужчин провалились под лед, один из них, 1974 года рождения, успел выбраться, второй, 1971 года рождения, не смог спастись. Прибывшие на место происшествия сотрудники службы ЧС извлекли из воды тело утонувшего рыбака", - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

Как сообщили в ведомстве, рыболовы вышли на лед, не надев спасательные жилеты. Спасатели также отметили, что в регионе из-за несоблюдения правил безопасности во время рыбалки утонули 4 человека.

В ДЧС ВКО напомнили о мерах предосторожности при выходе на лед:

- каждый рыболов должен иметь с собой шнур длиной 12-15 метров, на одном конце которого должен быть укреплен груз, а на другом устроена петля; нож или другой острый предмет, с помощью которого можно будет выбраться в случае проваливания в воду;

- особенно опасно заниматься подледной рыбалкой в нетрезвом виде - в состоянии алкогольного опьянения нарушается координация движений, снижается уровень реакции и порог чувствительности, что может привести к проваливанию под лед и обморожению;

- ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости; ступать по льду следует осторожно, обходить все подозрительные места; в случае потрескивания следует вернуться назад тем же путем, делая скользящие движения ногами, не отрывая их от поверхности;

- в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в службу спасения по номеру 112.