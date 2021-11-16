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В ВКО мужчина утонул во время рыбалки

15.11.2021, 13:14 33373
В ВКО мужчина утонул во время рыбалки
Фото: tltgorod.ru
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 15 НОЯБРЯ - В Восточно-Казахстанской области на Бухтарминском водохранилище двое мужчин провалились под лед. Одному из них спастись не удалось. Причиной трагедии стало несоблюдение мер безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

14 ноября, в 16.22, в Курчумском районе на Бухтарминском водохранилище двое мужчин провалились под лед, один из них, 1974 года рождения, успел выбраться, второй, 1971 года рождения, не смог спастись. Прибывшие на место происшествия сотрудники службы ЧС извлекли из воды тело утонувшего рыбака", - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

 
Как сообщили в ведомстве, рыболовы вышли на лед, не надев спасательные жилеты. Спасатели также отметили, что в регионе из-за несоблюдения правил безопасности во время рыбалки утонули 4 человека. 
 
В ДЧС ВКО напомнили о мерах предосторожности при выходе на лед:
 
- каждый рыболов должен иметь с собой шнур длиной 12-15 метров, на одном конце которого должен быть укреплен груз, а на другом устроена петля; нож или другой острый предмет, с помощью которого можно будет выбраться в случае проваливания в воду;
 
- особенно опасно заниматься подледной рыбалкой в нетрезвом виде - в состоянии алкогольного опьянения нарушается координация движений, снижается уровень реакции и порог чувствительности, что может привести к проваливанию под лед и обморожению;
 
- ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости; ступать по льду следует осторожно, обходить все подозрительные места; в случае потрескивания следует вернуться назад тем же путем, делая скользящие движения ногами, не отрывая их от поверхности;
 
- в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в службу спасения по номеру 112. 
 
 

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Самолет совершил вынужденную посадку в Актау из-за пьяной пассажирки

15.11.2021, 19:21 122122
Самолет совершил вынужденную посадку в Актау из-за пьяной пассажирки
АКТАУ. 15 НОЯБРЯ - Лайнер, летевший из Нур-Султана в Египет, совершил вынужденную посадку в аэропорту Актау, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Авиарейс сообщением Нур-Султан - Шарм-Эль-Шейх пришлось посадить в аэропорту Актау из-за 59-летней жительницы столицы, которая, злоупотребив алкогольными напитками, нарушала правила поведения на воздушном судне. Правонарушительница вела себя агрессивно, на замечания бортпроводников не реагировала", - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин. 

 
По его словам, в Актау гражданка по акту командира воздушного судна была передана сотрудникам Линейного отдела полиции для принятия мер.
 

Транспортные полицейские составили в отношении женщины административные протоколы по части 1 статьи 440 (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) и по части 1 статьи 566 КоАП РК (Нарушение правил поведения на воздушном судне)", - добавил полковник полиции. 

 

В Павлодарской области за смертельное ДТП могут привлечь к ответственности "Казахавтодор"

15.11.2021, 18:13 131140
В Павлодарской области за смертельное ДТП могут привлечь к ответственности "Казахавтодор"
Фото: polisia.kz
ПАВЛОДАР. 15 НОЯБРЯ - В Павлодарской области в результате дорожно-транспортного происшествия два человека скончались на месте, двое госпитализированы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, 14 ноября в 10.40, на автодороге Павлодар - Успенка - граница РФ 70-летний водитель автомашины ВАЗ-21074, не справившись с управлением из-за гололеда, совершил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen Passat.
 
В результате ДТП водитель и 70-летняя пассажирка ВАЗ от полученных травм скончались на месте, а 49-летний водитель и 19-летний пассажир Volkswagen с травмами доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. 
 
По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
 
Автомашины водворены на специализированную штрафную стоянку. 
 
Как отметили в департаменте, одной из причин данного ДТП, возможно, стала ненадлежащая организация по уборке снега ТОО "Казахавтодор", в связи с чем в рамках досудебного расследования рассматривается вопрос о привлечении к ответственности организации, обслуживающей данную автодорогу.
 
 
 
 
Также в Алматинской области автомобиль Skoda Superb упал в болото. В результате погибла семья из трех человек.
 

Семья из трех человек погибла при падении машины в болото в Алматинской области

15.11.2021, 17:57 139267
Семья из трех человек погибла при падении машины в болото в Алматинской области
Фото: instagram / kris_p_tdk
ТАЛДЫКОРГАН. 15 НОЯБРЯ - В Алматинской области автомобиль Skoda Superb упал в болото. В результате погибла семья из трех человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Пост об исчезновении целой семьи появился сегодня в паблике kris_p_tdk в Instagram. Сообщалось, что они выехали из Алматы в Уштобе и накануне вечером, примерно в 19.00, перестали выходить на связь.
 
Позднее появилось второе сообщение о том, что автомобиль попал в ДТП.
 

Машину обнаружили в болоте по трассе в сторону Уштобе. Машина лежала в болоте, перевёрнутая на крышу. Большая трагедия для всех!" - говорится в сообщении.

 
 
 

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