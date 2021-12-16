В Актобе подросток два дня жил в подъездах многоэтажек
15.12.2021, 20:52 33586
АКТОБЕ. 15 ДЕКАБРЯ - 13 декабря в отдел Айтекебийского района обратились родители 15-летнего мальчика. Их сын ушёл из дома и не вернулся. На поиски подростка ориентировали все службы полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Утром 15 декабря участковый инспектор полиции в подъезде своего дома обнаружил пропавшего несовершеннолетнего, сообщает портал "Мой ГОРОД".
Выяснилось, что он на попутке добрался до областного центра и два дня ночевал в подъездах домов.
Подростка доставили в полицию и передадут родителям.
Комментарии
новости по теме
В Мангистауской области из-за сильного ветра перевернулась грузовая "Газель"
15.12.2021, 18:58 37981
Фото: Кадр с видео
АКТАУ. 15 ДЕКАБРЯ - По сообщениям очевидцев, ДТП произошло ночью с 14 на 15 декабря в двух километрах от Бейнеу на дороге в сторону села Жармыш, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Перевернутую грузовую "Газель" на видео засняли проезжавшие мимо водители. По их словам, скорость ветра в степи достигает 40 метров в секунду. Положение ухудшает плохая видимость из-за пыльной бури, сообщаетinaktau.kz.
По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.
15 декабря Мангистаускую область вновь накрыла пыльная буря, в связи со значительным ухудшением видимости закрыт участок автомобильной дороги Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сайотес - Шетпе - Жетыбай - Актау. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий временно закрыт участок автомобильной дороги Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сайотес - Шетпе - Жетыбай - Актау, с 705-го по 743-й километры.
8 декабря в Мангистауской области на трассе из-за сильного ветра опрокинулись два автомобиля.
Пыльная буря в Мангистау: закрыт участок автодороги Доссор - Актау
15.12.2021, 17:35 42856
Фото: lada.kz
МАНГИСТАУ. 15 ДЕКАБРЯ - Мангистау вновь накрыла пыльная буря, в связи со значительным ухудшением видимости закрыт участок автомобильной дороги Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сайотес - Шетпе - Жетыбай - Актау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам водителей, плохая видимость наблюдается за пределами Актау. В частности, на подъезде к Жетыбаю движение затруднено из-за пыльной бури, сообщает lada.kz.
Аналогичная ситуация на автодороге Жетыбай - Шетпе.
В службе спасения ранее предупреждали, что 15 декабря в регионе ожидается усиление ветра с порывами до 17-22 метров в секунду.
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий временно закрыт участок автомобильной дороги Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сайотес - Шетпе - Жетыбай - Актау, с 705-го по 743-й километры.
В полиции сообщили, что наряды полиции дежурят со стороны Шетпе и Жетыбая. Дорога полностью патрулируется.
Мангистауский областной филиал "КазАвтоЖол" предупреждает, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в области, сильным ветром, пыльными бурями и ограничением видимости на автомобильных дорогах республиканского значения области следует соблюдать осторожность.
В ведомстве призвали водителей в этот период без крайней необходимости не выезжать на дальние расстояния.
Погибший в заказнике ЗКО охотоинспектор находился в рейде по заданию
15.12.2021, 13:20 57001
Фото: Уральская неделя
УРАЛЬСК. 15 ДЕКАБРЯ - Погибший охотоинспектор выехал в заказник в рейд по заданию, сообщил начальник РГУ "Западно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан" Кайрат КАДЕШЕВ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Серик Маженов был в рейде в Бударинском заказнике по заданию для совместной работы с природоохранной полицией. От нашей инспекции в рейде он был там один. Что далее случилось, непонятно. Сколько соблазнов вокруг охраны сайги - ничто его не сбило с пути. Сам он не охотник, ружья не имеет. Нареканий по службе никогда не имел. В прошлом году за хорошие показатели службы получил благодарственное письмо за подписью президента. Следствие покажет…" - цитирует начальника инспекции по охране лесов и животного мира по ЗКО издание "Уральская неделя".
Напомним, что 14 декабря 44-летний руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Серик Маженов скончался вследствие неосторожного обращения с оружием.
По информации издания, выстрел, оказавшийся для инспектора смертельным, был произведен из MP-153 - многозарядного полуавтоматического гладкоствольного ружья. Выстрел произвело гражданское лицо.
У Серика Маженова остались двое детей - дочь и сын, оба студенты.
Поступило сообщение о заложенной бомбе в аэропорту Шымкента
15.12.2021, 11:25 60949
Фото: otyrar.kz
ШЫМКЕНТ. 15 ДЕКАБРЯ - Поступила информация о том, что в аэропорту Шымкента заложена бомба, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как стало известно, из здания аэропорта эвакуировали людей. Ситуация под контролем, пишет Otyrar.kz.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования Линейного отдела полиции в аэропорту Шымкента по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Проводится проверка. Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит", - говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции на транспорте.
В Семее на переходе сбили подростка
14.12.2021, 21:01 111652
СЕМЕЙ.14 ДЕКАБРЯ -13 декабря около 19.03 по проспекту Ауэзова 42-летний водитель автомобиля марки HYUNDAI допустил наезд на 16-летнего юношу, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В результате ДТП пешеход с телесными повреждениями госпитализирован, сообщает Semeynews.kz.
По данному факту назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
В ЗКО застрелили руководителя лесхоза
14.12.2021, 18:53 123154
Фото: Уральская неделя
УРАЛЬСК.14 ДЕКАБРЯ - 14 декабря 44-летний руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Серик Маженов скончался вследствие неосторожного обращения с оружием, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Маженов и еще двое мужчин охотились в 15 километрах от села Акжаик Теректинского района в Бударинском заповеднике. Во время перезарядки оружия один из мужчин произвел выстрел, пуля попала в другого мужчину. Раненого своими силами отвезли в больницу в поселок Акжаик, где он и скончался, сообщает "Уральская неделя".
Начато досудебное расследование по статье "Причинение смерти по неосторожности". Назначены соответствующие экспертизы, проводятся следственные действия", - сообщили в пресс-службе полиции.
В Мангистауской области автомобиль столкнулся с лошадью и спровоцировал ряд ДТП
13.12.2021, 20:49 233083
АКТАУ. 13 ДЕКАБРЯ - Водитель автомобиля Toyota Camry совершил наезд на лошадь, после чего по инерции произошло столкновение еще нескольких автомобилей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Авария с участием лошади и нескольких машин произошла 12 декабря, в 19.50, сообщает "Лада".
На пульт дежурного 102 отдела полиции Каракиянского района поступил вызов о ДТП на 51-м километре трассы Актау - Жанаозен.
Водитель Toyota Camry совершил наезд на лошадь, после чего по инерции столкнулся с Toyota Highlander, которая, в свою очередь, совершила столкновение с Honda Odyssey.
В результате ДТП шестеро пострадавших были доставлены в больницу села Жетыбай. Ведется расследование.
В Атырау перевернулась машина скорой
13.12.2021, 19:29 222763
Фото: ATPress.kz
АКТОБЕ. 13 ДЕКАБРЯ -13 декабря, около 11.00 в Атырау произошло ДТП с участием машины мобильной бригады при городской поликлинике №4, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Скорая опрокинулась набок после столкновения с автомобилем марки Volkswagen Touareg, сообщает ATPress.kz.
В результате водитель скорой и его пассажир получили травмы и были доставлены в областную больницу.
Полиция ведет расследование.
В пресс-службе областного управления здравоохранения сообщили, что в результате ДТП с участием скорой в приемное отделение Атырауской областной больницы поступил пациент, 1994 года рождения. Он попал в ДТП при исполнении служебных обязанностей.
В настоящее время пациент находится в отделении нейрохирургии под наблюдением врачей. Его состояние стабильное, он получил сотрясение мозга, челюстно-лицевые травмы.
10 декабря в Актюбинской области перевернулся КамАЗ: семь человек госпитализированы.