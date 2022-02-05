Площадь возгорания составила 8 квадратных метров. Пожар был ликвидирован силами добровольных противопожарных формирований до прибытия сотрудников службы пожаротушения. Расстояние до ближайшей пожарной части составляет 80 километров", - говорится в сообщении ДЧС Актюбинской области региона.
В Актюбинской области при пожаре погибли пятилетние близнецы
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Семейная пара погибла по вине пьяного водителя в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. 3 ФЕВРАЛЯ - Семейная пара погибла в результате наезда иномарки, за рулем которой находился пьяный водитель, в Есильском районе Северо-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
"Наезд на пешеходов был совершен водителем автомашины Ford Focus в ночь на 3 февраля на автодороге вблизи села Волошинки. Водитель иномарки был задержан на месте происшествия. Как показало освидетельствование, он находился в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в департаменте полиции СКО.
В результате ДТП на месте погибла супружеская пара.
По факту ДТП начато расследование по статье 345-1 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
32-летний водитель, житель села Волошинки, водворен в изолятор временного содержания, сообщили в полиции.
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Семья с двумя маленькими детьми погибла в Алматинской области
2 февраля 2022 года полиция сообщила, что в селе Енбек найдены тела четырех человек, двое из них дети. По предварительным данным, они погибли несколько дней назад", - сообщил официальный представитель ДЧС Алматинской области Азамат Журтбаев.
Самолет "Аэрофлота" экстренно сел в аэропорту Кызылорды
Причиной посадки стала пассажирка - гражданка Республики Узбекистан, которой из-за проблем с сердцем понадобилась экстренная медицинская помощь", - сообщила в Телеграм пресс-служба аэропорта Узбекистана.
Воздушное судно с 56 пассажирами на борту приземлилось в 10.56 по местному времени в аэропорту Кызылорды", - сообщили в пресс-службе.
В Павлодаре произошло ДТП с участием "скорой"
Двенадцать грузовых вагонов с пшеницей сошли с рельсов в Карагандинской области
В настоящее время на станции Новалы по одному пути движение поездов восстановлено. Ремонтные работы продолжаются", - сообщили в КТЖ.
Для обеспечения перевозки пассажиров беспересадочных вагонов Нур-Султан-Сарыагаш на участке "Шымкент-Сарыагаш" организовано курсирование разового поезда №501/502 сообщением "Шымкент-Сарыагаш" на 1 рейс", - сообщили в пресс-службе.
В Кызылорде сгорел автобус
Сотрудник погиб на аглофабрике "АрселорМиттал Темиртау"
С сожалением сообщаем о несчастном случае на аглофабрике СД АО "АрселорМиттал Темиртау", в результате которого мы потеряли коллегу - бригадира участка рудоусреднения 1975 года рождения", - заявили в пресс-службе компании.
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