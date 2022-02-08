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В Северном Казахстане подростка ранили из ружья

07.02.2022, 17:55 21046
В Северном Казахстане подростка ранили из ружья
Фото: polisia.kz
ПЕТРОПАВЛОВСК. 7 ФЕВРАЛЯ - В Северо-Казахстанской области 14-летний житель Петропавловска госпитализирован в детскую областную больницу с огнестрельным ранением, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе предварительного следствия установлено, что подростка ранил его 18-летний родственник в результате неосторожного обращения с оружием. Они вместе отправились в лесопосадки вблизи села Пресновка Кызылжарского района, чтобы поохотиться на животных. Гладкоствольное ружье изъято на месте происшествия, сообщили в пресс-службе департамента полиции СКО.
 
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 114 УК РК (Неосторожное причинение вреда здоровью). По факту незаконного хранения оружия также будут приняты меры административной ответственности. 
 

Всех владельцев оружия призываем к строгому соблюдению правил хранения. Данный факт - очередное свидетельство того, что безответственное отношение взрослых к оружию может привести к серьезным последствиям. Напоминаю, что добровольная сдача незаконно хранящегося оружия освобождает от уголовной и административной ответственности в случае, если не содержится состав иного правонарушения", - прокомментировал начальник ДП СКО полковник полиции Айдын Кабдулдинов. 

 
Ранее в Кызылординской области подростков ранили из ружья.
 

новости по теме

Двое солдат самовольно оставили воинскую часть в Карагандинской области

08.02.2022, 14:17 2181
Двое солдат самовольно оставили воинскую часть в Карагандинской области
Фото: кадр-с-видео-МО-РК
КАРАГАНДА. 8 ФЕВРАЛЯ - В Карагандинской области двое солдат самовольно оставили воинскую часть, сообщает Министерство обороны Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

8 февраля 2022 года в Карагандинском гарнизоне самовольно оставили воинскую часть двое военнослужащих срочной службы. Оружия при них не было", - проинформировали в министерстве.

 
В ведомстве сообщили, что местонахождение военнослужащих срочной службы установлено.
 

В настоящее время военнослужащие задержаны. По данному факту проводится служебное расследование", - заявили в Министерстве обороны.

 
По результатам расследования происшествия виновные будут привлечены к ответственности.
 

В Алматы произошло массовое ДТП

08.02.2022, 13:35 3101
В Алматы произошло массовое ДТП
Фото: Кадр с видео
АЛМАТЫ. 8 ФЕВРАЛЯ - Сегодня утром в Бостандыкском районе Алматы произошло ДТП с участием 13 автомашин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Указанные транспортные средства столкнулись по улице Жарокова, в северном направлении. Вследствие аварии пострадали два человека: 51-летняя женщина, управлявшая автомашиной "Тойота Прадо", а также 12-летний мальчик, следовавший в качестве пассажира в автомашине марки "Лексус". Пострадавшим оказана медицинская помощь", - проинформировали в департаменте полиции города Алматы. 

 
Данный факт расследуется сотрудниками управления полиции Бостандыкского района. Назначены соответствующие экспертизы.

 

Пожарные спасли щенков из горящего здания в Экибастузе

08.02.2022, 09:45 7546
Пожарные спасли щенков из горящего здания в Экибастузе
Фото: pavlodarnews.kz
ЭКИБАСТУЗ. 8 ФЕВРАЛЯ - Экибастузские пожарные вытащили четырех щенков из горящего здания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Четыре щенка находились внутри заброшенного кирпичного здания, где загорелся мусор. Их обнаружили пожарные, прибывшие тушить пламя, пишет Pavlodarnews.kz.

Животных вытащили на свежий воздух.
 
По данным ДЧС Павлодарской области, возгорание в заброшенном здании было потушено за семь минут, причиной могло стать неосторожное обращение с огнем.
 
Площадь пожара в одноэтажном здании составляла пять квадратных метров.
 

Хакеры взломали соцсети Минздрава РК

07.02.2022, 13:06 25081
Хакеры взломали соцсети Минздрава РК
НУР-СУЛТАН. 7 ФЕВРАЛЯ - Неизвестные взломали страницу Министерства здравоохранения РК в Facebook, а также страницу директора департамента по связям с общественностью Минздрава Асель Артакшиновой, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

К сожалению, неизвестные лица взломали страницу Министерства здравоохранения Республики Казахстан в социальной сети Фейсбук и личную мою страницу. По возврату листовки направлено письмо в головной офис Фейсбук. В этой связи, информацию в Фейсбуке временно будем публиковать через Инстраграм на моей странице и на личной странице министра здравоохранения Ажар Гиният", - сообщила Артакшинова на своей странице в Instagram. 

 
По ее словам, официальная информация министерства также постоянно публикуется на сайте, а также в других социальных сетях: Instagram и Телеграм. 
 

Десятки домов остались без тепла из-за аварии на трубопроводе в Караганде

07.02.2022, 11:31 27076
Десятки домов остались без тепла из-за аварии на трубопроводе в Караганде
Фото: Depositphotos
КАРАГАНДА. 7 ФЕВРАЛЯ - Жители 35 домов и трех объектов (два ресторана и автомойка) переведены на ухудшенный режим отопления в Караганде из-за аварии на трубопроводе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Для ликвидации дефекта на подающем трубопроводе диаметром 426 миллиметров в микрорайоне Степной-4 с 10.00 потребители 35 домов и трех объектов переведены на ухудшенный режим теплоснабжения. В ремонтных работах задействовано семь единиц спецтехники и 14 сотрудников", - сообщили в компании "Теплотранзит Караганда".

 
Работы продлятся до 17 часов, затем теплоподача будет восстановлена, пишет eKaraganda.kz.
 

Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Атырауской области

06.02.2022, 13:53 50801
Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Атырауской области
Фото: pixabay
АТЫРАУ. 6 ФЕВРАЛЯ - Пять человек пострадали в аварии на трассе в Атырауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Все пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение, уточняет издание "Мой ГОРОД". Авария произошла 5 февраля около 12.00 на республиканской трассе Астрахань - Атырау - Актобе, недалеко от поворота в поселок Макат. 
 
По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, произошло столкновение автомашины марки Toyota Camry и ГАЗели.
 
В результате ДТП пострадали пять человек, они с различными травмами доставлены в больницу. Полицейские проводят следственные действия.
 

В центре Алматы найден арсенал оружия

05.02.2022, 13:12 63971
В центре Алматы найден арсенал оружия
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 5 ФЕВРАЛЯ - В микрорайоне "Самал" Алматы обнаружен схрон с оружием, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе проведения оперативных мероприятий служебно-розыскной собакой около государственного музея, в микрорайоне "Самал", обнаружен схрон арсенала. Из, так называемого, тайника изъято травматическое оружие и гранаты. Неподалеку в мусорном баке найдены патроны: 12 калибра - 19 штук, 7.62 калибра - 7 штук, 5.45 калибра - 4 штуки", - цитирует Polisia.kz начальника управления полиции Медеуского района Даурена Утебаева.

 
Сообщается, что принадлежность боеприпасов будет установлена в ходе проверки.
 
 

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 840 километрах от Алматы

05.02.2022, 11:56 64696
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 840 километрах от Алматы
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 5 ФЕВРАЛЯ - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 840 километрах от Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 5 февраля в 10.16 зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 840 километрах на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.
 
Энергетический класс землетрясения составил 14.0, магнитуда - MPV 6.9, глубина - 200 километров.
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 
Ранее сообщалось, что 4 февраля землетрясение зарегистрировали в 865 километрах от Алматы.
 

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