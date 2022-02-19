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В Актюбинской области произошло смертельное ДТП с участием фуры и всадника на лошади

18.02.2022, 20:49 5616
АКТОБЕ. 18 ФЕВРАЛЯ - Трагедия произошла 17 февраля в 18.30 на дороге Самара - Шымкент недалеко от поселка Карабутак, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
41-летний водитель DAF ехал со стороны поселка Иргиз и сбил всадника, который пересекал дорогу верхом на лошади, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
28-летний мужчина пас скот возле автодороги. В результате ДТП пастух от полученных травм скончался на месте происшествия, лошадь жива.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение ПДД".
 

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Житель Алматинской области сжег собственный дом после ссоры с супругой

18.02.2022, 18:20 8816
Житель Алматинской области сжег собственный дом после ссоры с супругой
Фото: Polisia.kz
ТАЛДЫКОРГАН. 18 ФЕВРАЛЯ -44-летний житель Алматинской области, поссорившись с супругой, сжег собственный дом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Женщине и двум малолетним детям удалось выбежать из горящего дома, а главу семейства спасли прибежавшие на шум соседи, сообщает Polisia.kz.
 
Инцидент произошел в одном из дачных массивов Талгарского района. Как было установлено, дом подожгли изнутри, воспользовавшись легковоспламеняющимся веществом. По подозрению в поджоге задержан 44-летний глава семьи погорельцев, который сознался в поджоге и пояснил, что решился на этот поступок из-за ссоры с женой. 
 
По факту умышленного поджога начато досудебное расследование, предусмотренное ст.202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". На сегодня назначены обязательные в таких случаях экспертизы. Окончательное решение в отношении подозреваемого будет принято по завершению расследования.
 

Семеро детей были ранены во время январской трагедии

18.02.2022, 16:14 9526
Семеро детей были ранены во время январской трагедии
НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - Семеро детей были ранены во время январской трагедии, двое - скончались. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в СЦК председатель комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК Бауыржан Байсеркин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По трем регионам, где пострадали несовершеннолетние. Двое детей погибли от огнестрельных ранений в Алматы, семь детей госпитализированы в стационары с огнестрельными ранениями: четверо - в Алматы, двое - в Алматинской области и один - в Жамбылской области", - сообщил глава комитета.

 
Также пострадала одна беременная женщина в Алматинской области от распыления газа.
 
По его данным, за весь период ЧП за медицинской помощью в медорганизации обратилось 2740 пострадавших казахстанцев. Из них амбулаторную помощь получили 1843 человека, госпитализированы 897 человек, из них 188 человек находились в отделениях реанимации. На сегодня выписан 891 пациент. Умерших в медорганизациях системы здравоохранения - 177 человек. На сегодняшний день в стационарах продолжают лечение шесть граждан: по три пациента в Алматы и Кызылорде. Один из них в тяжелом состоянии находится в реанимации Кызылорды с пулевым ранением.
 
Бауыржан Байсеркин проинформировал, что за период ЧП было совершено нападение на 20 объектов здравоохранения. В результате пострадали семь медработников: пять - в Алматы, по одному - в Шымкенте и Алматинской области.

 

Медработники получили выговоры после истории с доведенными до истощения детьми в Экибастузе

18.02.2022, 09:02 13721
Медработники получили выговоры после истории с доведенными до истощения детьми в Экибастузе
ПАВЛОДАР. 18 ФЕВРАЛЯ - Несколько медработников получили выговоры после истории с доведенными до истощения детьми в Экибастузе. Служебное расследование проводят акимат и управление здравоохранения Павлодарской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Были наказаны специалисты, отвечающие за детство и родовспоможение в больнице Аксу. Главный врач Аксуской горбольницы получил выговор. Дисциплинарные взыскания - замечания и выговоры - получили несколько медработников Экибастуза", - сообщил глава УЗО Айдар Ситказинов на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций, пишет Pavlodarnews.kz.

 
По словам Айдара Ситказинова, наказаны те, кто должен был контролировать ситуацию и упустил детей, которых позже нашли изможденными.
 
Сами же дети все еще находятся в инфекционном отделении детской областной больницы. 
 

Мы склоняемся к тому, что у них было генетическое заболевание. Со слов родителей, раньше они могли ходить, но потом постепенно перестали", - напомнил главный врач области.

 
Для определения диагноза детям проведут несколько обследований, в том числе КТ, УЗИ, гормональные исследования. Определять диагноз и тактику лечения павлодарские доктора намерены со специалистами Национального научного центра материнства и детства в Нур-Султане.
 
Напомним, об ужасающей истории многодетной семьи из Экибастуза рассказали волонтеры поискового отряда Vita. В неухоженной квартире находились четверо детей - 2016, 2014, 2017 и 2018 годов рождения. Все не ходили. Сначала их госпитализировали в больницу Аксу, а затем перевезли в стационар областного центра. Выговоры получили акимы городов Аксу и Экибастуза.
 
 

В Москве в ходе конфликта с охранником ранен казахстанский боец ММА

17.02.2022, 20:14 19631
В Москве в ходе конфликта с охранником ранен казахстанский боец ММА
Фото: instagram/bagdat_mma
МОСКВА. 17 ФЕВРАЛЯ - Боец ММА Багдат Дюсембаев получил огнестрельное ранение в ходе конфликта с охранником фитнес-клуба на юге Москвы, он госпитализирован, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Накануне днем по улице Орджоникидзе, дом 10а, в ходе конфликта с охранником фитнес-клуба получил огнестрельное ранение в грудь боец ММА Багдат Дюсембаев. Пострадавший госпитализирован в ГКБ имени Н. И. Пирогова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
 
В пресс-службе столичного ГУ МВД России, что проводят проверку по факту конфликта. По предварительным данным, один из участников применил травматическое оружие. Пострадавший для оказания помощи доставлялся в медучреждение, стрелявший скрылся.
 
Багдат Дюсембаев является уроженцем Казахстана, его базовым видом спорта является вольная борьба. На счету спортсмена семь поединков, из которых в двух он победил, в четырех проиграл и один свел к ничьей.
 

Задержан житель Кызылорды, который наехал на КамАЗе на сотрудника Нацгвардии

16.02.2022, 21:12 45871
Задержан житель Кызылорды, который наехал на КамАЗе на сотрудника Нацгвардии
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Задержан житель Кызылорды, который во время массовых беспорядков наехал на КамАЗе на 19-летнего сотрудника Нацгвардии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По видеороликам в социальных сетях многим уже известно, как преступные элементы во время беспорядков не только уничтожали служебные автомашины полиции и других органов, но и с применением насилия завладевали специальными транспортными средствами, которые использовали для совершения более тяжких преступлений, в том числе убийства сотрудников и военных. В Кызылорде задержан житель этого города, который 5 января захваченную у военных специальную автомашину "КамАЗ" направил на таран оцепления силовиков, обеспечивавших охрану общественного порядка. В результате наезда транспорта сотрудник Нацгвардии 19-летний призывник скончался на месте", - сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов. 

 
В этот же день, по его словам, еще один нападавший этого города завладев другой автомашиной "КамАЗ" у военных, с целью дестабилизации работы ЦОУ путем наезда умышленно повредил опору электропередач и вывел из строя камеры видеонаблюдения. Затем в целях захвата здания Местной полицейской службы въехал в ворота забора. 
 

В обоих случаях подозреваемые с санкции суда арестованы, их вина также доказана видеозаписями", - отметил Санжар Адилов.

 
Он сообщил, что во время беспорядков в РК различные телесные повреждения получили более 3-х тысяч сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. В их числе есть как с огнестрельными и ножевыми ранениями, так и другими тяжкими увечьями.
 

На сегодня в медицинских учреждениях на излечении остаются 273 сотрудников и военнослужащих, получивших во время беспорядков тяжкие ранения. Часть из них до сих пор находится в реанимации. К сожалению, они не смогут дальше работать, практически стали инвалидами", - добавил начальник следственного департамента МВД РК. 

 
Он отметил, что по кадрам жестокого избиения сотрудников в социальных сетях сейчас устанавливаются лица, участвовавшие в преступных атаках.
 

В Атырау задержаны двое жителей этого города, которые 5 января на одной из центральных улиц города группой лиц подвергли жестокому избиению сотрудников полиции, задействованных на охрану здания акимата области. Как видно из видео, нападавшие, повалив на землю одного сотрудника, пинали его и били палкой, другого - ногами и руками по голове, а также нанесли серьёзные увечья каской по голове. В этом же городе участники беспорядков, заблокировав автомашину скорой помощи, повторно избили раненных сотрудников полиции, следовавших в больницу. По этим фактам установлены четверо жителей Атырау, которые с санкции суда арестованы", - проинформировал представитель МВД.

 
Аналогичные факты имели место и в ряде регионов страны, особенно в Алматы.
 

Задержаны шестеро лиц, которые во время массовых беспорядков для причинения телесных повреждений силовикам изготовили металлические прутья и следуя по улицам города на автомашине "Газель", раздавали их протестующим. В социальных сетях имеются множество видеозаписей применения этих орудий в отношении представителей власти", - сказал спикер.

 
Он отметил, что в нападениях применялась технология "гибридной атаки". Продуманный план включал в себя организацию мирного митинга, и под его прикрытием вход в город боевых групп и пробуждение "спящих ячеек". 
 

Это была попытка открытого вооруженного захвата власти в стране, что подтверждается одновременными во многих городах нападениями и захватами зданий акиматов и полиции, как символов государственной власти на данной территории", - добавил Санжар Адилов.

 
По данным Министерства здравоохранения, во время январских событий за медицинской помощью обратились 1726 гражданских лиц, из них с огнестрельными ранениями - 673, с ножевыми и колотыми ранениями - 469, телесными повреждениями - 431. Больше всего обратившихся за медицинской помощью приходится на Алматы - 686, Алматинской области - 336, Кызылординской - 164 и Жамбылской - 153, Шымкент и Восточно-Казахстанской - по 126. 
 

Озвученные сведения только по гражданским лицам. Несомненно, ряд из них ранения получили во время нападений на объекты государственных учреждений и на силовиков, обеспечивавших охрану общественного порядка. В основном это доказывается видеозаписями. По другим случаям работа по установлению обстоятельств получения телесных повреждений продолжается", - пояснил спикер. 

 

Январская трагедия: похищено более 3 тыс. единиц оружия, найдено - 967 единиц

16.02.2022, 20:42 46471
Январская трагедия: похищено более 3 тыс. единиц оружия, найдено - 967 единиц
Фото: Кадр с видео
 НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - В ходе январских беспорядков в РК было похищено более 3000 единиц оружия, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
 

В общей сложности похищено более 3000 единиц оружия. Из всего этого объема найдена треть или 967 единиц, а более 2000, в том числе гранаты, автоматы, ружья, пистолеты и гранатомёты до сих пор на руках", - заявил на брифинге заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

 
Он отметил, что по всем фактам проводится досудебное расследование. Поиск и изъятие похищенного оружия продолжается.
 

Что касается нападений на здания правоохранительных органов, то основной целью было завладеть боевым оружием. В частности, в Алматинской области из здания департамента полиции похищено 53 автомата, 367 пистолетов, 1 гранатомёт, а также свыше 23 тыс. патронов. В Жамбылской области: 209 автоматов, 134 пистолета, 11 гранатометов, 1 пулемёт и почти 40 тыс. патронов. В Алматинской резиденции после погромов обнаружена недостача 130 единиц оружия и боеприпасов, в том числе 80 гранат, 17 пистолетов, 11 автоматов, 21 гранатомёта и снайперской винтовки. Также разграблены 10 охотничьих магазинов, оттуда вынесли 1629 ружей", - уточнил Елдос Килымжанов.


 
Как сообщил на брифинге начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, на сегодня также изъято более 19 тысяч боеприпасов.
 

В Талдыкоргане задержаны трое жителей этого города, которые 5 января принимая активное участие в массовых беспорядках, из здания Управления полиции города похитили 7 пистолетов Макарова и 1 автомат Калашникова. Похищенное оружие изъято, подозреваемые с санкции суда арестованы", - проинформировал начальник следственного департамента МВД РК.        

 
Кроме того, по его информации, в Жамбылской области задержан житель города Тараз, в гараже которого обнаружены и изъяты 4 автомата, 8 травматических пистолетов, 1 газовый пистолет, магазины к ним, боеприпасы в количестве 945 единиц и холодное оружие.
 

Всего добровольно сдано 68 единиц оружия. Еще раз призываю всех граждан о добровольной сдаче обнаруженного оружия. Это не влечет ни уголовной, ни административной ответственности", - отметил спикер. 


В результате принятых мер, изъято похищенное имущество граждан и субъектов бизнеса, оцениваемое на сумму 110 млн тенге, в том числе 10 автомашин, 301 единиц бытовой техники, 188 единиц ювелирных изделий, 250 сотовых телефона, 16 млн тенге, 472 единицы одежды.



 

В ЗКО медики рассказали о состоянии упавшего в септик ребенка

16.02.2022, 19:38 47556
В ЗКО медики рассказали о состоянии упавшего в септик ребенка
Фото: Кадр с видео
УРАЛЬСК. 16 ФЕВРАЛЯ - Мальчик получил серьезные травмы из-за падения с четырехметровой высоты, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
При госпитализации медики оценивали состояние маленького пациента как тяжелое. Сейчас мальчик идет на поправку, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
На сегодняшний день состояние пациента средней степени с улучшением. Уже самостоятельно ходит и ест.
 
Напомним, инцидент произошел 8 февраля. Семилетний ребенок провалился в септик, играя во дворе строящегося дома. К счастью, он оказался пустым.

 

В Караганде около 2 тонн топлива разлилось в результате опрокидывания бензовоза

16.02.2022, 16:16 46181
В Караганде около 2 тонн топлива разлилось в результате опрокидывания бензовоза
Фото: instagram/qaragandy_tjd
КАРАГАНДА. 16 ФЕВРАЛЯ - В Караганде около 2 тонн топлива разлилось на трассе в результате опрокидывания бензовоза, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным областного департамента по ЧС, 16 февраля в 12.15 в Караганде на пересечении 15 магистрали и улицы Попова произошло опрокидывание бензовоза. В результате ДТП разлилось около 2 тонн топлива на дорожное полотно, без горения на площади 300 квадратных метров. 
 
Силами ДЧС место розлива покрыто воздушно-механической пеной.
 

Жертв и пострадавших нет. Силами полиции участок розлива временно перекрыт. Цистерна поднята совместными силами ДЧС и ТОО "ГазОйлПром", - сообщили в ДЧС.


 

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