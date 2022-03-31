Шквальный ветер в Казахстане: за сутки спасены и эвакуированы 372 человека

Фото: МЧС РК
Всего в аварийно-спасательных работах задействовано 539 человек и 277 единиц техники МЧС, МВД, местных исполнительных органов и дорожных служб. В Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской областях в пунктах обогрева находятся 89 человек, из них 11 детей", - рассказали в пресс-службе МЧС РК.
Для эвакуации населения на закрытых участках автодорог подготовлены 40 пунктов временного обогрева. Дорожными службами проводится работа по расчистке снега.
Спасатели рассказали, что в целях предупреждения населения осуществлена рассылка 74 СМС-сообщений об ухудшении погодных условий и посредством мобильного приложения "Дармен" направлено 56 уведомлений, перехват телерадиоэфиром - 15.
В настоящее время в Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях закрыты 111 участков автодорог, из них 52 республиканского и 59 областного значения. На блок-постах находятся 1434 единицы техники, из них 946 единиц легковых, 482 единицы грузовых и 6 автобусов: в Акмолинской области - 735 единиц техники (547 легковых и 188 единиц грузовых), Карагандинской области - 532 единицы техники (легковых - 318, грузовых - 208 и 6 автобусов), Костанайской области - 57 единиц техники (легковых - 35, грузовых - 22), Павлодарской области - 110 единиц техники (легковых - 46, грузовых - 64)", - говорится в сообщении ведомства.
За истекшие сутки в Нур-Султане, Алматы, Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях в результате сильного шквального ветра произошли срывы кровель и падения деревьев, а также частичное отключение электроэнергии. В результате чрезвычайных ситуаций в Нур-Султане, Алматы, Алматинской области пострадали 6 человек, из них 3 детей.
В аэропорту Алматы ветер развернул самолет.