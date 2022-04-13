Система Orphus

В Караганде поезд насмерть сбил женщину

12.04.2022, 10:08 28681
В Караганде поезд насмерть сбил женщину
Фото: Depositphotos
КАРАГАНДА. 12 АПРЕЛЯ - Грузовой поезд насмерть сбил выбежавшую на пути женщину в Караганде, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Трагедия произошла в воскресенье, 10 апреля, в 18.30 на участке Караганда Сортировочная - Кулайгыр.
 
Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния не успел остановить состав и предотвратить наезд, рассказали в пресс-службе АО "НК "КТЖ". 
 
В компании предупредили, что внезапно остановить поезд невозможно. При скорости поезда 80 километров в час и применении экстренного торможения машинистом тормозной путь поезда составит не менее 900 метров.

Напомним, в Балхаше грузовой поезд сбил насмерть женщину.
 

новости по теме

В Алматинской области большегруз кузовом зацепил мост

13.04.2022, 20:46 521
В Алматинской области большегруз кузовом зацепил мост
Фото: Instagram/dorogi_almaty_official
ТАЛЫДКОРГАН. 13 АПРЕЛЯ - ДТП с участием автомашины HOWO произошло на 62 км трассы Алматы-Усть-Каменогорск, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам водителя большегруза, во время движения у него случайно произошел подъем кузова. Машина зацепила нижнюю часть дорожного моста и повредила рекламный билборд. Вследствие чего грузовик встал "на дыбы", сообщает пресс-служба Департамента полиции Алматинской области
 
Опора моста не повреждена. По предварительным данным, сам 48-летний водитель грузовика получил незначительные травмы получил. Сейчас он проходит медобследование.
 
По факту ДТП составлен административный протокол, предусмотренный ст. 610 КоАП "Нарушение ПДД водителями ТС, повлекшее повреждение транспортных средств, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб".
 

В Карагандинской области в селе Юбилейном обрушился мост

13.04.2022, 18:46 2501
КАРАГАНДА. 13 АПРЕЛЯ - Жители села Юбилейного в Абайском районе сняли на видео последствия паводков. Из-за увеличенного сброса воды с водохранилища Жартас 11 апреля обрушился участок моста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Опасное место обнесли красными флажками. Сельчане просят акимат обратить внимание на их проблему, сообщает eKaraganda.
 
В акимате Абайского района заявили, что, как только уровень воды спадет, мост отремонтируют. А пока проехать можно через село Коксу. Угрозы подтопления населенного пункта нет.
 

В летне-осенний период 2021 года были проведены работы по санации реки Шерубай-Нура с увеличением пропускной способности русла реки. Но в связи с большим сбросом с водохранилища (20 куб. м/с) водопропускные трубы не справились", - сообщили в акимате Абайского района.

 
Сейчас этот участок дороги перекрыт. По периметру выставлены предупреждающие знаки, ведется круглосуточное дежурство.
 
 

Сход лавины в горах близ Алматы: найдено тело второго туриста

13.04.2022, 18:21 3066
Сход лавины в горах близ Алматы: найдено тело второго туриста
Фото: ДЧС Алматы
АЛМАТЫ. 13 АПРЕЛЯ - В горах близ Алматы спасатели нашли тело второго туриста, которого искали после схода лавины, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Погибшего нашли с помощью собаки по кличке Чарли. Спасатели ожидают следственную группу, сообщает пресс-служба ДЧС Алматы.

В поисково-спасательной операции были задействованы: спасатели КСП "Туюксу" и РОСО МЧС РК, а также сотрудники ДЧС Алматы и "Казселезащита".
От службы спасения Алматы были задействованы: 25 спасателей, в том числе 2 кинолога, 1 поисково-спасательная собака, 5 единиц спецтехники и 1 вертолет Ми-8.


Напомним, 13 апреля в 13.28 поступило сообщение о том, что в районе пика Молодежный сошла лавина. Предположительно, под лавиной остались 2 человека. 
 
Алматинские спасатели нашли живым одного из пропавших в результате схода лавины туристов. Его на вертолете Ми-8 службы спасения Алматы доставили в район ВСК "Медеу", где он был передан медикам "Центра Медицины Катастроф" для доставки в стационар.
 

В ЗКО из реки вытащили трех коров и двух лошадей

13.04.2022, 17:54 3456
Фото: Руслан Уразалиев/Facebook
УРАЛЬСК. 13 АПРЕЛЯ - Погибший скот обнаружили в реке Кушум недалеко от Пятимарского сельского округа Жангалинского района, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Аким Жангалинского района Дархан Закарин сообщил, что скот обнаружили 10 апреля, а уже на следующее утро направили спецтехнику. Трупы трех утонувших коров и двух лошадей извлекли из реки и захоронили на скотомогильнике вблизи сельского округа, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 

Владельцев скота мы установили. Дело в том, что там водоем зарос камышами. Животные, возможно, шли на водопой и утонули. Как только растаял лед, туши всплыли на поверхность воды. Вообще эти участки арендуются. Мы направили в управление природопользования ЗКО письмо, в котором просим, чтобы арендаторы этих участков выполняли Экологический кодекс и содержали водоемы в надлежащем состоянии", - пояснил аким района.

 
Также он отметил, что это уже не первый случай и ранее они уже отправляли подобные письма в управление природопользования ЗКО.
 

Одного пропавшего в результате схода лавины туриста нашли живым

13.04.2022, 16:25 4861
Одного пропавшего в результате схода лавины туриста нашли живым
АЛМАТЫ. 13 АПРЕЛЯ - Алматинские спасатели нашли живым одного из пропавших в результате схода лавины туристов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Спасатели извлекли из снежной массы одного пострадавшего, в сознании, предварительно - вывих плеча", - проинформировали в городском ДЧС.

 
Сообщается, что поиски второго пропавшего туриста продолжаются.
 
В поисково-спасательных работах принимает участие 31 человек, 8 единиц техники, 2 кинологических расчета, 1 вертолет и 1 дрон.
 
По данным ДЧС, опасность схода лавин сохраняется. 
 

В связи с оттепелью, большой высотой снежного покрова на склонах гор и ожидаемыми осадками в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы (в высотной зоне - выше 2500) в период 14 - 18 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин", - отметили в департаменте.

 
ДЧС рекомендует воздержаться от походов в горы.
 
Напомним, 13 апреля в 13.28 поступило сообщение о том, что в районе пика Молодежный сошла лавина. Предположительно, под лавиной остались 2 человека.
 

Два человека попали под лавину в горах Алматы

13.04.2022, 14:32 7581
Два человека попали под лавину в горах Алматы
АЛМАТЫ. 13 АПРЕЛЯ - В горах Алматы, в районе пика Молодежный, сошла лавина. Предположительно, под лавиной остались 2 человека, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В настоящее время на месте ведутся поисково-спасательные работы. В них задействованы 26 человек, 6 единиц техники и 2 кинологических расчета, сообщили в департаменте по ЧС Алматы. 
 
Ранее департамент на основании штормового предупреждения от РГП "Казгидромет" осуществлял рассылку о лавинной опасности в горах 9 - 13 апреля 2022 года, жители и гости города заранее были оповещены через SMS, мобильное приложение "Дармен" и медиаборды города.
 

Из павлодарского детсада сбежала трехлетняя девочка

12.04.2022, 20:24 21576
ПАВЛОДАР. 12 АПРЕЛЯ - 7 апреля в 17.53 в полицию поступило сообщение о пропаже трехлетней девочки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как оказалось, бабушка должна была забрать внучку из сада. Но девочка выбежала с территории дошкольного учреждения и пошла домой. По дороге она зашла в магазин, где ее и обнаружили, сообщает Pavlodarnews.kz
 
В другом случае 11 апреля в 20.40 поступило сообщение о пропаже пятилетнего мальчика, который ушел из дома погулять. Позже мама ребенка, не найдя его во дворе, обратилась в полицию. К поискам мальчика подключились волонтеры и неравнодушные горожане. Около 23.00 ребенка нашел участковый инспектор в подъезде соседнего дома. 
 
12 апреля глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра образования и науки Асхата Аймагамбетова. Президенту были представлены предложения, предусматривающие усиление ответственности частных детских садов для минимизации фактов нарушения прав детей, и новые подходы к разработке школьных программ и учебников.
 

В Актау произошел пожар в школе-лицее "Дарын"

12.04.2022, 15:14 24216
АКТАУ. 12 АПРЕЛЯ - В Актау в школе-лицее "Дарын" произошел пожар на площади 15 квадратных метров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сегодня примерно в 09:21 в туалетной комнате лицея загорелся натяжной потолок. По предварительным данным ДЧС Мангистауской области, произошло короткое замыкание в электропроводке светильника, пишет Lada.kz
 
Пострадавших нет. Школьников и администрацию эвакуировали.
 

Силами ДЧС эвакуировано 50 детей, остальные 450 детей самостоятельно вышли из здания. В 09:32 огонь был ликвидирован. Пострадавших нет", - сообщил главный специалист УЧС Актау Кайсар Нурманов.

 
В ликвидации ЧП было задействовано 20 сотрудников ДЧС и пять единиц техники.
 
Ранее сообщалось, что житель Кокшетау погиб, разжигая костер в своем доме.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов