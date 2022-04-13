В Караганде поезд насмерть сбил женщину

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Трагедия произошла в воскресенье, 10 апреля, в 18.30 на участке Караганда Сортировочная - Кулайгыр.
Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния не успел остановить состав и предотвратить наезд, рассказали в пресс-службе АО "НК "КТЖ".
В компании предупредили, что внезапно остановить поезд невозможно. При скорости поезда 80 километров в час и применении экстренного торможения машинистом тормозной путь поезда составит не менее 900 метров.
Напомним, в Балхаше грузовой поезд сбил насмерть женщину.