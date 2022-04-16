Почему вайнеры до сих пор на свободе: Генпрокуратура ответила на вопросы по делу о финпирамиде

Фото: СЦК

НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан Асет Чиндалиев на брифинге в СЦК рассказал журналистам о ходе расследования по делу о финансовой пирамиде, которую рекламировали известные казахстанские вайнеры, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, в деле 169 потерпевших. Общий ущерб составил около 2 млрд тенге.

К уголовной ответственности привлекаются 14 лиц, в том числе известные вайнеры", - рассказал Чиндалиев.

6 лиц, по его словам, находятся под арестом. Однако вайнер Меиржан Туребаев находится под залогом.

Залог как мера пресечения избирается в уголовном процессе в каждом случае индивидуально. Учитываются все обстоятельства: наличие постоянного места жительства, несовершеннолетних детей, роль в совершении преступления. С их учетом суд избрал ему (Туребаеву. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) меру пресечения в виде залога. Но то, что человек не находится под арестом, не говорит о том, что он не будет привлечен к уголовной ответственности", - сообщил Чиндалиев.

Он рассказал, что дело уже завершили, оно проходит стадию ознакомления.

Действия всех, кто причастен к этому преступлению, уже квалифицированы. Им предъявлено обвинение. После завершения дело будет направлено прокурору, а он направит его в суд", - добавил заместитель генпрокурора.

Он также пожелал пострадавшей женщине скорейшего выздоровления.

Напомним, 11 апреля одна из вкладчиц финпирамиды - Багила Досмаилова совершила самоподжог у здания МВД в Нур-Султане.

По словам женщины, до отчаяния ее довели мошенники и алматинские полицейские. Потерпевшая потеряла 20 млн тенге, доверившись организаторам финпирамиды, среди которых оказались известные блогеры и вайнеры Азимжан Саидбаев, Меирхан Шерниязов и Меиржан Туребаев. Двое из организаторов объявлены в международный розыск.

Багила Досмаилова в настоящее время находится в больнице. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое, сообщает в сюжете телеканал КТК.