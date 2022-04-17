В Семее пожарные вынесли из огня инвалида

АЛМАТЫ. 16 АПРЕЛЯ - В Алматы на строительном объекте ЖК "Estet" компании-застройщика ТОО "Есентай Investment" рабочих придавило железной арматурой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Видео инцидента опубликовали очевидцы в паблике kris.p.original

При проведении работ по установке арматурного каркаса произошло его оседание, в результате чего четыре работника субподрядной организации обратились за медицинской помощью. Они были немедленно направлены в Центральную городскую клиническую больницу Алматы. Все обратившиеся за помощью работники на момент произошедшей внештатной ситуации находились в сознании, без видимых признаков повреждений", - сообщили в пресс-службе ТОО "BAZIS-A Corp.", чей субподрядчик ТОО "Ab-Max" ведет работы на объекте.

В компании добавили, что в настоящее время причины произошедшего расследует внутренняя рабочая комиссия.

Стоит отметить, что жители Алматы в последнее время стали регулярно жаловаться на уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.





Так, жильцы домов в предгорье Алматы потребовали остановить застройку.



