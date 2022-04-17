В Семее пожарные вынесли из огня инвалида

СЕМЕЙ. 16 АПРЕЛЯ - В Семее пожарные потушили пожар в загоревшемся частном доме на улице Сатпаева и вынесли из огня мужчину-инвалида, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в пресс-службе областного ДЧС, причиной пожара стала загоревшаяся трава.
Огонь молниеносно распространился, в том числе на помещение бани, гараж и хозпостройки. Когда создалась угроза жилому дому, огнеборцы в первую очередь вошли в него и спасли из зоны опасности мужчину-инвалида, 1984 года рождения. Пламя из-за ветра охватило частично фасад дома. Благодаря слаженным действиям службой пожаротушения полностью ликвидирован огонь на площади 24 квадратных метра и трава на площади 2 гектара", - рассказали в департаменте.
В ликвидации пожара участвовали 6 пожарных автомобилей и 30 человек личного состава. Также в тушении приняли участие 4 сотрудника и 2 единицы техники негосударственной противопожарной службы "КазМунайГаз".
В департаменте напомнили о строгом соблюдении правил противопожарной безопасности.
В регионе ежедневно горит трава, спасатели выезжают на тушение более 30 раз в сутки. Однако жители продолжают игнорировать меры безопасности и допускать пожары. ДЧС ВКО напоминает: несанкционированные отжиги, неконтролируемый пал сухой травы на сельскохозяйственных полях, сжигание стерни и несоблюдение правил пожарной безопасности в лесных и степных массивах предусматривает административную ответственность", - подчеркнули в ведомстве.