В Балхаше произошел крупный пожар: сгорел продуктовый магазин и взорвался грузовик

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НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - В Министерстве обороны РК прокомментировали расследование, связанное с гибелью в Жамбылской области рядового срочной службы Алибека Калбая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы сами заинтересованы в объективном расследовании, потому что командиры всех степеней несут не только юридическую, но и моральную ответственность перед родителями и государством в целом за жизнь и здоровье подчиненных военнослужащих", - заявил на брифинге замначальника Генерального штаба Вооруженных сил РК - начальник департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майор Серик Бурамбаев.

По его словам, при проведении судебно-медицинской экспертизы прижизненных травм и гематом на теле военнослужащего не обнаружено.

Он также подчеркнул, что родители и родственники солдата после случившегося сразу же посетили воинскую часть, ознакомились с условиями быта и своими глазами увидели обстановку в подразделении, где проходил службу их сын.





Бурамбаев сообщил, что тело погибшего солдата доставили к месту проживания родителей - в поселок Шапагат Мангистауской области его командиры.

Он особо отметил, что следствием по делу о гибели военнослужащего занимаются военно-следственные органы МВД, которые независимы в своей деятельности и никак не подотчетны Министерству обороны.

Если подтвердится версия о каких-либо противоправных действиях, то понесут ответственность не только виновные лица, но и командиры, допустившие это", - подчеркнул Бурамбаев.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибшего солдата и призвал СМИ проявить терпение и воздержаться от безосновательных оценок и комментариев относительно случившейся трагедии.