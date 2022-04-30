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В Костанайской области полицейский утонул в автомобиле

29.04.2022, 19:51 11881
КОСТАНАЙ. 29 АПРЕЛЯ - Участковый инспектор Аулиекольского отдела полиции Костанайской области 28 апреля проводил рейдовые оперативно-профилактические мероприятия на закрепленном участке и не вышел на связь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Были начаты поиски. При обследовании местности в водоеме найдена автомашина, в салоне которой обнаружено тело участкового без видимых телесных повреждений, сообщает "Алау".
 
В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование и служебная проверка.
 

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В Актобе в учреждении для умственно отсталых детей истязали воспитанников

29.04.2022, 18:35 12911
В Актобе в учреждении для умственно отсталых детей истязали воспитанников
Фото: Depositphotos
АКТОБЕ. 29 АПРЕЛЯ - 28 апреля в прокуратуру региона поступил сигнал о совершении насилия в отношении несовершеннолетних воспитанников с ограниченными возможностями в центре социального обслуживания № 1, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В центре находятся дети с умственной отсталостью, ДЦП, синдромом Дауна, олигофренией разной степени, сообщает портал "Мой ГОРОД"
 
Прокуроры выехали на место и, просмотрев камеры видеонаблюдения, выявили, что персонал центра неоднократно наносил побои, применялись насильственные действия в отношении больных детей.
 
По данному факту прокуратурой района начато досудебное расследование по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса (Истязание) и для проведения расследования материалы уголовного дела направлены в управление полиции Актобе.
 
Сейчас проводятся следственные действия.
 

В результате пожара в частном доме в СКО погибли 4 человека

29.04.2022, 16:43 14076
В результате пожара в частном доме в СКО погибли 4 человека
Фото: pkzsk.info
ПЕТРОПАВЛОВСК. 29 АПРЕЛЯ - В селе Майское Акжарского района Северо-Казахстанской области в результате пожара в частном доме погибли 4 человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным областного департамента по ЧС, ночью 29 апреля поступила информация о пожаре в частном жилом доме в селе Майское Акжарского района Северо-Казахстанской области, сообщает Петропавловск.news.
 

Село находится в 53 километрах от ближайшей пожарной части. По словам соседей, в доме находились люди. На место ЧС выехал пожарный караул пожарной части № 8 районного центра, немедленно приступивший к тушению пожара. На момент прибытия пожарного подразделения дом горел открытым пламенем. Тушение пожара производилось добровольным противопожарным формированием крестьянского хозяйства "Майское-Агро". До их прибытия местным населением было обнаружено и извлечено тело женщины, 1963 года рождения", - говорится в сообщении. 

 
Позднее в ходе ликвидации пожара были обнаружены тела трех мужчин: хозяина дома, 1958 года рождения, и его гостей - 1975 и 1967 годов рождения.
 
Пожар был локализован в 5.00, ликвидирован в 5.40. Пожарные вынесли из дома газовый баллон.
 
В ликвидации пожара были задействованы четыре единицы техники и 14 человек личного состава пожарных подразделений, ДПФ и местного населения.
 
В результате пожара огнем дом уничтожен полностью. Причина и материальный ущерб устанавливаются.
 

В Атырауской области произошла массовая гибель рыбы

29.04.2022, 16:13 14666
В Атырауской области произошла массовая гибель рыбы
Фото: кадр из видео
АТЫРАУ. 29 АПРЕЛЯ - Массовая гибель рыбы произошла в Атырауской области. Это уже второй случай за неделю, передает KAZAKHSTAN TODAY/
 

В социальных сетях распространяется видеоролик о массовой гибели рыб. На кадрах погибшая рыба частиковой породы, в основном вобла и лещ", - сообщает "Казинформ"


 
По факту гибели рыбы оперативно создана специальная комиссия, которая уже приступает к расследованию всех обстоятельств, приведших к гибели. 
 

Предположительно, массовый мор рыбы произошел в одном из озер в Махамбетском районе. О результатах проверки сообщим дополнительно", - проинформировали в пресс-службе областного акимата. 

 
Ранее в облакимате назвали причину гибели рыбы в одном из каналов Атырау. 
 

Гибель рыбы произошла в водоеме Безымянный Кайыршахтинского сельского округа города Атырау. В поисках подходящего места для нереста рыба "застряла" в устье канала", - сообщили в акимате.

 
Напомним, в начале апреля в Шардаринском водохранилище зафиксировали массовую гибель рыбы.
 

Названа причина крушения самолета авиакомпании Bek Air под Алматы

29.04.2022, 11:04 17516
Названа причина крушения самолета авиакомпании Bek Air под Алматы
Фото: kazpravda.kz
НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан сообщает о завершении расследования авиационного происшествия с воздушным судном Fokker-100 авиакомпании Bek Air, которое произошло 27 декабря 2019 года на территории Международного аэропорта Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Комиссия установила, что авиационное происшествие с воздушным судном АО "Bek Air" произошло в результате несимметричной потери несущих свойств крыла самолета на этапе выполнения взлета.
 

Это привело к сваливанию на фюзеляж непосредственно после отрыва от взлетно-посадочной полосы и выкатыванию вправо по заснеженному грунту, пробиванию периметрового ограждения аэропорта и столкновению с капитальным двухэтажным частным строением, находившимся на расстоянии 9-10 метров от указанного ограждения", - говорится в сообщении пресс-службы МИИР.

 
Согласно заключению комиссии, причиной потери несущих свойств крыла, наиболее вероятно, явилось влияние наземного обледенения.
 
В ведомстве добавили, что расследование авиакатастрофы осуществлялось комиссией, созданной уполномоченным органом в сфере гражданской авиации.
 

В соответствии с международным законодательством и законодательством Республики Казахстан в работе Комиссии участвовали представители Бюро по безопасности Королевства Нидерландов (государственный орган по расследованию авиационных происшествий) и их советники - специалисты нидерландской компании Fokker Services B.V. (владельца сертификата воздушного судна типа Fokker), а также расследователи Межгосударственного авиационного комитета. В соответствии с приложением 13 к Чикагской конвенции Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) и законодательством Республики Казахстан окончательный отчет по результатам расследования был согласован с Бюро по безопасности Королевства Нидерландов и Межгосударственным авиационным комитетом", - сказано в информации. 


Напомним, самолет авиакомпании Bek Air рухнул в пригороде Алматы в конце декабря 2019 года. На его борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы 12 человек погибли.
 

Спасатели Алматы эвакуировали 61-летнего туриста из ущелья Алма-Арасан

28.04.2022, 20:52 24076
Фото: Служба спасения города Алматы
АЛМАТЫ. 28 АПРЕЛЯ - Травмированный во время прогулки в горах Заилийского Алатау 61-летний мужчина эвакуирован службой спасения Алматы из Алма-Арасанского ущелья, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
61-летний мужчина не мог самостоятельно передвигаться. Спасатели обнаружили его лежащим на склоне горы в 18.55, сообщает пресс-служба ГКП на ПХВ "Служба спасения города Алматы". 
 
Спасатели оказали пострадавшему на месте первую доврачебную помощь и передали его медикам для дальнейшего осмотра и доставки в стационар города. 
 
Как выяснилось, мужчина приехал в ущелье днем на прогулку, а вечером, спускаясь вниз по склону, оступился и получил травму бедра.
 
24 апреля на Кок-Жайляу сотрудники службы спасения нашли проигнорировавшего штормовое предупреждение путешественника.
 
16 апреля алматинские спасатели эвакуировали 14-летнего туриста, который получил травму во время восхождения. Подросток находился в составе группы отдыхающих в окрестностях горы Мохнатки.
 

Двоих павлодарцев засыпало землей во время прокладки траншеи

28.04.2022, 19:08 25211
Двоих павлодарцев засыпало землей во время прокладки траншеи
Фото: Pavlodarnews.kz
ПАВЛОДАР. 28 АПРЕЛЯ - Двое мужчин прокладывали траншею для водопровода, когда их засыпало песком. Самостоятельно выбраться они не могли, потребовалась помощь спасателей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Мужчины, 45 лет и 51 года, под землей находились примерно 6-7 минут. Совместно с местными жителями спасатели откопали и извлекли пострадавших, сообщает Pavlodarnews.kz.
 
Первую помощь рабочим оказали работники Центра медицины и катастроф, затем их передали медикам "скорой". 
 
45-летнего павлодарца доставили в областную клиническую больницу. По данным управления здравоохранения, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, выявили синдром длительного сдавливания. По словам медиков, у него тяжелое состояние из-за асфиксии. Находится в реанимации.
 
Второй пострадавший чувствует себя нормально. Его отправили на амбулаторное лечение.
 

Башенный кран упал на жилой дом в Нур-Султане

28.04.2022, 15:49 27331
Башенный кран упал на жилой дом в Нур-Султане
Фото: кадр из видео
НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - Башенный кран упал на жилой дом в Нур-Султане, повредив одну из квартир на шестом этаже, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным разных источников, инцидент произошел в жилом комплексе, рядом с которым строится бизнес-центр, сообщает Zakon.kz.
 
Строительный кран упал и проломил окно в одну из квартир на 6-м этаже. На место инцидента выехали спасатели и сотрудники департамента Комитета промышленной безопасности.

Подробности выясняются. 

 

В центре Алматы обнаружена граната

27.04.2022, 18:33 30766
В центре Алматы обнаружена граната
Фото: Кадр с видео
АЛМАТЫ. 27 АПРЕЛЯ - Светошумовая граната без запала обнаружена около одного из офисных зданий на пересечении улиц Толе би и Муратбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Боеприпас обнаружил охранник, осматривая территорию, сообщает пресс-служба ДП Алматы.
 
Прибывшие на место экстренные службы города оцепили прилегающую местность. Саперы позже сообщили, что граната без запала и опасности для окружающих не представляет.
 
Следственно-оперативная группа управления полиции Алмалинского района займется установлением обстоятельств ЧП.
 
 

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