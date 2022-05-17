В ЗКО пять коров погибли от удара током

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Животные пришли к хлеву, в этот момент их ударило током. Все по вине электриков, которые вовремя не ремонтируют линии электропередачи. Вся эта линия находится в аварийном состоянии. Хозяин близлежащего дома не раз говорил, что столбы в любой момент могут упасть, даже привез цемент, чтобы их укрепили. Но никто не послушал. В марте эта линия уже падала, и вот спустя два месяца история повторилась", - рассказал автор видео.
Аким Пятимарского сельского округа Жаксылык Хайрелов подтвердил, что линии электропередачи действительно износились и находятся в аварийном состоянии. Многие из них были установлены еще в 1950-х годах, информирует издание "Мой город".
Инцидент произошел между зимовками Телятов и Камыстыкол, что находятся в 12 километрах от села Пятимар. От сильного ветра упали две опоры линии электропередачи, вследствие чего от удара током погибли пять коров, которые паслись неподалеку. Коровы все чипированы, со своими метками. На место выезжали сельские электрики, ветеринарный врач, владельцы скота и я. Составили акт, сняли на видео. Мы понимаем, что сельчане понесли убытки, и надеемся, что со стороны государства будет выплачена компенсация", - сказал аким.
По его словам, подобные случаи в будущем могут повториться, и не раз. Причина тому - изношенность линий электропередачи и опор не только в отдаленных населенных пунктах, но и в самом селе.
В прошлом году вроде начали ремонтировать, надеемся, что в этом году работы продолжатся. Заявки подает не акимат, линии и опоры находятся на балансе районной энергосети", - заключил Жаксылык Хайрелов.
По данным издания, в прошлом году из-за сильного ветра упали восемь столбов с селе Пятимар. Однако заменять их не стали.
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По данным Минэнерго, энергооборудование в Казахстане изношено на 70 - 80%.