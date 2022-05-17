Система Orphus

В ЗКО пять коров погибли от удара током

16.05.2022, 11:57 9066
В ЗКО пять коров погибли от удара током
Фото: Depositphotos
УРАЛЬСК. 16 МАЯ - Во вторник, 10 мая, в Пятимарском сельском округе Жангалинского района от удара током, источником которого стали упавшие столбы, погибли сразу пять коров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Животные пришли к хлеву, в этот момент их ударило током. Все по вине электриков, которые вовремя не ремонтируют линии электропередачи. Вся эта линия находится в аварийном состоянии. Хозяин близлежащего дома не раз говорил, что столбы в любой момент могут упасть, даже привез цемент, чтобы их укрепили. Но никто не послушал. В марте эта линия уже падала, и вот спустя два месяца история повторилась", - рассказал автор видео.

 
Аким Пятимарского сельского округа Жаксылык Хайрелов подтвердил, что линии электропередачи действительно износились и находятся в аварийном состоянии. Многие из них были установлены еще в 1950-х годах, информирует издание "Мой город".

 

Инцидент произошел между зимовками Телятов и Камыстыкол, что находятся в 12 километрах от села Пятимар. От сильного ветра упали две опоры линии электропередачи, вследствие чего от удара током погибли пять коров, которые паслись неподалеку. Коровы все чипированы, со своими метками. На место выезжали сельские электрики, ветеринарный врач, владельцы скота и я. Составили акт, сняли на видео. Мы понимаем, что сельчане понесли убытки, и надеемся, что со стороны государства будет выплачена компенсация", - сказал аким.

 
По его словам, подобные случаи в будущем могут повториться, и не раз. Причина тому - изношенность линий электропередачи и опор не только в отдаленных населенных пунктах, но и в самом селе.
 

В прошлом году вроде начали ремонтировать, надеемся, что в этом году работы продолжатся. Заявки подает не акимат, линии и опоры находятся на балансе районной энергосети", - заключил Жаксылык Хайрелов.

 
По данным издания, в прошлом году из-за сильного ветра упали восемь столбов с селе Пятимар. Однако заменять их не стали.

В Уральске 6-летняя девочка погибла от удара током: ответственные не найдены спустя год.

По данным Минэнерго, энергооборудование в Казахстане изношено на 70 - 80%.


 

новости по теме

Три человека утонули в Каспии

16.05.2022, 20:57 3646
Три человека утонули в Каспии
Фото: Depositphotos
АКТАУ. 16 МАЯ - Трагедия произошла 16 мая в 17.32 в микрорайоне 4а на побережье Каспийского моря, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Во время купания начали тонуть четверо человек. Очевидец спас одного из мужчин, сообщает пресс-служба ДЧС региона.
 
Силами ЦМК пострадавший житель села Бейнеу 1996 года рождения доставлен в больницу. Троих спасти не удалось. Среди погибших житель Актау 1999 года рождения и двое жителей Караганды. 
 
На месте работает ОСО ДЧС (10 спасателей и 2 единицы техники), ДЧС (11 сотрудников), ЦМК (3 врача и 1 единица техники).
 
В 19.58 извлечен труп одного из жителей Караганды.
 

Землетрясение произошло в 124 км от Алматы

16.05.2022, 20:27 4146
АЛМАТЫ. 16 МАЯ - Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 16 мая в 17 часов 02 минуты 50 секунд по времени Алматы зарегистрировано землетрясение, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Эпицентр землетрясения расположен в 124 км на юго-восток от Алматы на территории Казахстана.
 
Энергетический класс землетрясения 8.2. Магнитуда MPV 4.2. Глубина 15 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
 

В Нур-Султане рабочий погиб в результате инцидента с башенным краном

16.05.2022, 20:11 4686
В Нур-Султане рабочий погиб в результате инцидента с башенным краном
Фото: МЧС РК
НУР-СУЛТАН. 16 МАЯ - Из-за разрыва троса башенного крана на рабочего стройки упал металлический крюк, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

15 мая около 03.34 в Нур-Султане, район Есиль, проспект Туран, 50, на территории строительного объекте МЖК "Туран-1" (застройщик - ТОО "EMPAIRE") в процессе строительно-монтажных работ при эксплуатации грузоподъемного механизма (башенный кран, поставщик крана - ИП "Krans Service Group") произошла авария", - сообщили в комитете промышленной безопасности МЧС РК.

 
По предварительным данным, разрыв троса башенного крана привел к падению металлического крюка, в результате чего один рабочий погиб на месте.
 
Управление контроля и качества городской среды Нур-Султана создает специальную комиссию для расследования несчастного случая.
 

В Павлодаре полуторогодовалая девочка упала с высоты девятого этажа

16.05.2022, 08:51 11356
В Павлодаре полуторогодовалая девочка упала с высоты девятого этажа
ПАВЛОДАР. 16 МАЯ - В Павлодаре полуторогодовалая девочка упала с высоты девятого этажа на козырек магазина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С тяжелыми травмами она госпитализирована в детскую областную больницу, сообщает Pavlodarnews.kz.
 
ЧП произошло в областном центре в жилой высотке по адресу: улица Толстого, 90. 
 
По информации регионального управления здравоохранения, у ребенка диагностированы кататравма, тяжелая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, травматический шок.
 
Ребенок доставлен в реанимацию детской областной больницы.
 

Состояние пострадавшей крайне тяжелое, она на искусственной вентиляции легких и инотропной поддержке", - сообщили в ведомстве.

 

Пропавшая после селя девочка найдена погибшей в Текели

15.05.2022, 20:16 19096
Пропавшая после селя девочка найдена погибшей в Текели
Фото: ДЧС Алматинской области
ТЕКЕЛИ. 15 МАЯ - Пропавшая при сходе селя девочка найдена погибшей в Текели, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

15 мая в 18.15 служебной собакой ДЧС Алматинской области по кличке Багира под завалами дома обнаружено тело девочки 2016 года рождения, которая погибла при оплывине грязевой массы в городе Текели Алматинской области", - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.



 
Ранее сообщалось, что в Алматинской области в результате селя пропала девочка. 


 

Семилетняя девочка задохнулась в печи

15.05.2022, 18:41 20121
КОСШЫ. 15 МАЯ - Семилетняя девочка задохнулась в печи в городе Косшы Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

14 мая в дежурную часть отдела полиции города Косшы поступило телефонное сообщение от диспетчера станции скорой медицинской помощи о том, что в городе Косшы наступила смерть малолетней девочки 2015 года рождения", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области. 


В ходе проверки установлено, что 14 мая в обеденное время дети, 2015 и 2014 годов рождения, во время игры залезли в печь, дверь которой захлопнулась с обратной стороны, отчего они не смогли выбраться. 

В результате малолетняя жительница города  Косшы 2015 года рождения скончалась на месте. Назначена экспертиза. Малолетняя девочка 2014 года рождения госпитализирована в детскую городскую больницу города Нур-Султана с диагнозом "гипоксия тяжелой степени", - добавили в департаменте.

 

В Павлодарской области учителю вынесли дисциплинарное взыскание за удушающий прием ученику

15.05.2022, 14:04 22181
В Павлодарской области учителю вынесли дисциплинарное взыскание за удушающий прием ученику
Фото: Depositphotos
ПАВЛОДАР. 15 МАЯ - В Павлодарской области школьному преподавателю вынесли дисциплинарное взыскание за удушающий прием ученику, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Жалобу на действия преподавателя разместили в социальных сетях, информирует Pavlodarnews.kz. 
 
В инстаграм-паблике сообщается, что "учитель НВП в школе села Береговое 13 мая на глазах у учащихся ударил и сделал удушающий прием ученику. Отчего тот потерял равномерное дыхание, завуч по воспитательной работе отвезла его домой".
 
По словам руководителя районного отдела образования Жайнат Биляловой, данное происшествие рассмотрено с выездом на место.
 
Сообщается, что 13 мая было организовано общешкольное мероприятие "Туристический слет", посвященный Году детей. О проведении слета решение принимал попечительский совет школы и главы крестьянских хозяйств села. 
 

При проведении одной из спортивных игр преподаватель НВТП сделал замечание ученику 8 "Б" класса за то, что тот не соблюдал правила игры, на замечание школьник отреагировал грубо и ударил по руке учителя", - проинформировала Жайнат Билялова. 

 
По ее словам, в ответ он взял за шею и потянул к себе ученика. Администрация школы провела беседу с учеником в присутствии родителей по данному факту. Родители претензий к педагогу не имеют. 
 
Отмечается, что советом по этике школы рассматривалось поведение учителя, протокол имеется. Приказом отдела образования объявлен строгий выговор директору Береговой школы, который в свою очередь вынес учителю дисциплинарное взыскание.
 

В промзоне Петропавловска ликвидировали пожар

14.05.2022, 18:38 30606
ПЕТРОПАВЛОВСК. 14 МАЯ - На окраине Петропавловска утром 13 мая произошло возгорание сухостоя и камыша, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

К месту вызова выехали подразделения пожарных частей Петропавловска, немедленно приступившие к тушению возгорания. Ликвидация проходила на заболоченной территории, что осложнило работу пожарных. Было проведено наращивание сил гарнизона противопожарной службы Петропавловска, взаимодействующих организаций", - сообщили в ДЧС СКО.

 
Всего в операции по ликвидации огня участвовали 73 человека личного состава и 21 единица техники. 
 
Общая площадь возгорания составила 10 гектаров. Жертв и травмированных нет. Причина и ущерб устанавливаются.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В образовательных учреждениях РК участились случаи противоправных действий в отношении детей со стороны персонала. Считаете ли Вы необходимым ввести усиленный контроль и уголовную ответственность за произвол в отношении детей?

      Архив опросов