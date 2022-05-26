В ЗКО мальчику после удара током ампутировали обе руки

Аким сельского округа Сакен Губашев рассказал, что группа мальчишек играла и подошла к подстанции, которая расположена в 800 метрах от поселка. Она была огорожена, однако дети каким-то образом пробрались, один из них открыл шкаф и схватился за провода, сообщает портал "Мой город".
При этом даже взрослый человек с трудом мог открыть этот шкаф, как это удалось четырехлетнему ребенку, неизвестно. Мальчик засунул туда руки, и его ударило током. Мощность подстанции составляет 10 кВт, что смертельно опасно для человека. К счастью, автомат после замыкания сработал практически за секунду и ребенок остался жив. Его отбросило в сторону, после чего он сам встал и пошел домой. Родители немедленно вызвали фельдшера, его доставили в районную больницу, оттуда транспортировали в Уральск. Мне сообщили, что ему ампутировали обе руки, сейчас находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое", - рассказал Сакен Губашев.
Аким также добавил, что мальчик воспитывается в полной семье, он самый младший ребенок. Кроме него в семье еще две девочки и мальчик.
Мы все очень переживаем за мальчика, очень надеемся, что он выживет", - заключил он.
В районной больнице сообщили, что при поступлении состояние мальчика оценивалось как крайне тяжёлое. У ребенка было диагностировано поражение током, его осмотрели врачи санитарной авиации и приняли решение доставить в областную детскую больницу.