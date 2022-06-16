В Кентау восьмилетний мальчик погиб, выпрыгнув из окна пятого этажа

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Восьмилетний ребенок, видимо, пытался спастись и упал с огромной высоты. В тяжелом состоянии его доставили в больницу, где он, не приходя в сознание, скончался, сообщает телеканал КТК.
Десятилетняя сестра мальчика получила отравление угарным газом. Всю ночь провела под наблюдением врачей, и сегодня ее выписали.
По предварительной версии, причиной пожара мог стать мобильный телефон, стоявший на зарядке.
В местном акимате рассказали, что семье предоставят временное жилье и окажут помощь.
Акимат окажет помощь в ремонте крыши дома, а также в восстановлении сгоревших документов семьи. Кроме того, со стороны меценатов города будет оказана финансовая поддержка пострадавшим", - сообщила пресс-секретарь акимата Кентау Жанна Алимбай.