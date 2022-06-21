В Атырау при обрушении грунта погибли двое мужчин

АТЫРАУ. 20 ИЮНЯ - В микрорайоне Жулдыз 18 июня двух мужчин, 32 и 22 лет, заживо завалило грунтом во время ремонта водопровода, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации портала "Ак Жайык", во время прокопки трактором траншеи перед домом из строя вышел водопровод. Два соседа решили его починить.

Когда они спустились вниз и стали ремонтировать трубу, на них обрушился грунт и завалил их. Их тела уже извлечены из траншеи", - сообщает издание.

В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что по данному инциденту ведется расследование.