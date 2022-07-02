Восьмилетний алматинец попал в реанимацию после удара током в необорудованном сквере

АЛМАТЫ. 1 ИЮЛЯ - В сквере Алатауского района Алматы 8-летнего школьника ударило током, когда он залез на железный забор KAZAKHSTAN TODAY.
Восьмилетний мальчик играл вместе с друзьями в одном из скверов. Намеревался перелезть через железный забор. Как вдруг неожиданно мальчика ударило током. Ребенок потерял сознание, информирует телеканал "Астана".
Я была на работе, позвонила соседка и кричит: быстрее приходи, твой ребенок без сознания. Я прибежала, у него ноги-руки не сгибаются. Хорошо, скорая быстро приехала. Врачи в больнице сказали, что электрошок может плохо сказаться на сердце", - рассказала мать пострадавшего ребенка Алия Абдикаримова.
По словам местных жителей, под напряжением забор не первый день. Накануне в похожей ситуации оказался внук Ботагоз Мукашевой.
Старший мой внук за день до этого случая подошел ко мне и сказал о том, что его ударило током. Я не поверила, думала, сочиняет. Оказалось, правда. Мы сейчас наблюдаем за ним. Это же ток, последствия могут проявиться позже. Переживаем", - рассказала женщина.
Обеспокоенные родители убеждены, что несчастного случая можно было избежать, если бы власти вовремя отреагировали на просьбы людей и построили детскую площадку.
В акимате Алатауского района сообщили, что сейчас работают над вопросом возведения детской площадки. Пообещали, что до конца года вопрос будет закрыт.
Мы сейчас рассматриваем этот вопрос по программе "Бюджет участия". После рассмотрения вопроса комиссией выйдет решение, на нашем сайте появится раздел, где люди будут голосовать за этот проект по строительству детской площадки", - проинформировал глава отдела коммунального хозяйства аппарата акима Алатауского района Ертис Бесиров.
Пообещали власти решить вопрос и со статусом местности. После этого начнутся работы по благоустройству.
Что касается пострадавшего восьмилетнего Алинура, его перевели из реанимации в отделение. Но родители остальных детей боятся выпускать их на улицу. Беспокоятся, что несчастный случай может быть не последним", - говорится в материале.