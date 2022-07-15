В Алматинской области в результате ДТП погибла пенсионерка

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Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, удалось установить скрывшегося с места ДТП водителя. Им оказался 22-летний житель соседнего района.
Смертельный наезд на пешехода произошел на 36-м километре автодороги Алматы - Жандосов. На месте происшествия криминалисты обнаружили фрагмент от бампера "Мерседес Бенс". После просмотра камер видеонаблюдения был установлен госномер скрывшейся автомашины, принадлежавшей 22-летнему жителю Каргалы из соседнего Жамбылского района. Водитель успел поменять разбитое при столкновении лобовое стекло автомобиля, но не исправил поврежденный бампер. Сейчас автомашина помещена на спецстоянку для проведения необходимых экспертиз" - сообщили в отделе розыска УМПС Алматинской области.
Расследование по факту проводится по двум статьям уголовного законодательства - "Нарушение ПДД или эксплуатация ТС лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Оставление места ДТП".