В Алматы студент спас двухлетнего ребенка от падения с высоты 7-го этажа

АЛМАТЫ. 22 ИЮЛЯ - В Алматы студент физкультурного факультета педагогического университета имени Абая Махмуд Ерасыл Архатулы спас двухлетнего ребенка от падения с высоты 7-го этажа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным ДЧС Алматы, днем 21 июля на высоте 7-го этажа многоэтажного жилого комплекса "Алтынбулак" в ограждении застрял ребенок.
Головой застрял между решетками, а туловище и руки болтались в воздухе, он мог упасть на парапет подъезда", - рассказал очевидец Ермекбай Тамабаев, который прогуливался во дворе дома с годовалым внуком и услышал крики ребенка.
Мужчина позвал на помощь молодых людей, стоявших у подъезда.
Я просил залезть на козырек подъезда, чтобы как-то смягчить удар, если ребенок будет падать. На мою просьбу немедленно отозвался молодой человек, который незамедлительно бросился на помощь. Буквально в последние минуты он успел схватить маленького мальчика, державшегося из последних сил за решетки, после чего передал его испуганной маме", - сообщил он.
Спасателем оказался студент физкультурного факультета педагогического университета имени Абая Ерасыл Махмуд.
Руководством ДЧС города Алматы инициировано в Министерство по ЧС РК поощрение.