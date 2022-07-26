Ребенок впал в кому после падения в бассейн в Шымкенте

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23 июля 2022 года в 22.30 поступило сообщение о том, что, во дворе частного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, упал в каркасный бассейн ребенок 2019 года рождения, сообщает портал Otyrar.kz.
Глубина бассейна составляет 1,4 метра. Несчастный случай произошел на улице Сыганак в жилом массиве Кызылжар Абайского района. Ребенок госпитализирован в городскую детскую больницу (состояние тяжелое, аспирационный синдром. Отек головного мозга. Кома 1).
Также сообщается, что 24 июля во дворе частного жилого дома на улице Мейримди в микрорайоне Самал-3 Абайского района, оставшись без присмотра взрослых, упал в септик мальчик 2019 года рождения.
Ребенок госпитализирован в городскую детскую больницу (состояние среднее, аспирационный синдром).