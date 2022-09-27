В Павлодаре подросток погиб, выпав из окна дома с высоты 14-го этажа

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По данным департамента полиции Павлодарской области, 25 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в период времени с 18 до 19 часов с 14-го этажа выпал несовершеннолетний 2007 года рождения. От полученных травм он скончался на месте происшествия, сообщает Павлодар-онлайн.
Как отметили в областном департаменте полиции, сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия. Назначен ряд экспертиз. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что в Таразе подросток спрыгнул с 12-го этажа.