В Алматы произошло массовое ДТП с участием грузовика

АЛМАТЫ. 4 ОКТЯБРЯ - В Алмалинском районе Алматы произошло массовое ДТП с участием грузовика, сообщили в пресс-службе департамента полиции города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил начальник управления дознания департамента полиции города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов, 3 сентября текущего года около 16.00 водитель автомашины марки Nissan Terrano следовал улице по Кабанбай батыра в восточном направлении. На пересечении с улицей Байзакова при наличии знака "Уступи дорогу" водитель выехал на перекресток, где допустил столкновение с автомашиной марки HOWO под управлением гражданина М., который следовал по Байзакова в южном направлении.

В результате автомобиль Nissan Terrano вылетел за бордюр и допустил наезд на дорожный знак.

От удара по инерции автомобиль HOWO допустил наезд на припаркованные по улице Байзакова автомобили "Тойота" и "Тойота Королла", водители которых находились вне автомобиля. Далее автомашина "Тойота Королла" по инерции столкнулась с припаркованным автомобилем "Мицубиси Монтеро", водитель которого также находился вне авто", - проинформировал Олжас Шарипов.

По его словам, в результате ДТП водитель Nissan Terrano получил телесные повреждения и обратился за медпомощью.

Данный факт расследуется сотрудниками управления полиции Алмалинского района.