Система Orphus

В Алматы произошло массовое ДТП с участием грузовика

04.10.2022, 10:16 12371
АЛМАТЫ. 4 ОКТЯБРЯ - В Алмалинском районе Алматы произошло массовое ДТП с участием грузовика, сообщили в пресс-службе департамента полиции города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщил начальник управления дознания департамента полиции города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов, 3 сентября текущего года около 16.00 водитель автомашины марки Nissan Terrano следовал улице по Кабанбай батыра в восточном направлении. На пересечении с улицей Байзакова при наличии знака "Уступи дорогу" водитель выехал на перекресток, где допустил столкновение с автомашиной марки HOWO под управлением гражданина М., который следовал по Байзакова в южном направлении.
 
В результате автомобиль Nissan Terrano вылетел за бордюр и допустил наезд на дорожный знак.
 

От удара по инерции автомобиль HOWO допустил наезд на припаркованные по улице Байзакова автомобили "Тойота" и "Тойота Королла", водители которых находились вне автомобиля. Далее автомашина "Тойота Королла" по инерции столкнулась с припаркованным автомобилем "Мицубиси Монтеро", водитель которого также находился вне авто", - проинформировал Олжас Шарипов.

 
По его словам, в результате ДТП водитель Nissan Terrano получил телесные повреждения и обратился за медпомощью.
 
Данный факт расследуется сотрудниками управления полиции Алмалинского района.
 

новости по теме

Ущерб от лесных пожаров в ВКО превысил 288 млн тенге

03.10.2022, 20:42 20786
Ущерб от лесных пожаров в ВКО превысил 288 млн тенге
Фото: МЧС РК
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 3 ОКТЯБРЯ - 288 миллионов тенге превысил ущерб от лесных пожаров на востоке страны. И это не считая сентябрьских возгораний, когда полыхал практически весь регион, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В частности, пострадали территории Катон-Карагайского национального парка, Курчумского и Большенарымского лесных хозяйств, сообщает "Хабар 24".
 
Расследованиями происшествий сейчас занимаются сотрудники лесной инспекции. Специалисты работают на пепелище и выясняют все обстоятельства случившегося.
 
По последним данным, только в этом году в Восточном Казахстане 324 пожара уничтожили свыше 10 тысяч гектаров лесостепных массивов. Результаты проверок обещают озвучить ближе к концу недели.
 

Точные причины пожара будут устанавливать подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям, дознаватели. Это в их распоряжении. Также уже прокуратура к этим вопросам подключится. Поэтому совместными усилиями будут установлены истинные причины возникновения пожаров", - сообщил руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ВКО Кайрат Мейрембеков.

 

Полиция проводит расследование по факту массового ДТП со смертельным исходом в Туркестанской области

03.10.2022, 18:16 22656
Полиция проводит расследование по факту массового ДТП со смертельным исходом в Туркестанской области
Фото: polisia.kz
ТУРКЕСТАН. 3 ОКТЯБРЯ - Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло на одной из улиц села Коксайек Толебийского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Полицейские Толебийского РОП заметили странное движение автомобиля ВАЗ-2103, водителя которого заподозрили в нетрезвом вождении. В этот момент водитель вместо остановки прибавил скорость и попытался скрыться. После чего автомобиль столкнулся с другими автомашинами. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2103 скончался на месте, его пассажирку и водителя автомобиля Audi 100 с различными телесными травмами госпитализировали", - сообщает Polisia.kz.

 
Был назначен ряд экспертиз. Данный факт зарегистрирован в Толебийском РОП по части 3 статьи 345 УК РК. На место происшествия выезжали руководство Толебийского РОП, прокуроры и следственно-оперативная группа.

 

Четыре человека погибли в ДТП в Восточно-Казахстанской области

03.10.2022, 14:33 26361
Фото: ДП ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 3 ОКТЯБРЯ - Четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на дороге Үлкен - Нарын - Курчум в Восточно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным департамента полиции региона, авария произошла 30 сентября около 20.20.
 

27-летний водитель автомобиля Toyota 4Runner, следуя по автодороге Үлкен - Нарын - Курчум в Курчумском районе, не выбрав безопасную скорость движения по условиям видимости проезжей части, выехав на обочину, допустил опрокидывание автомобиля в кювет", - сообщили в департаменте.

 
В результате ДТП от полученных травм, несовместимых с жизнью, четверо пассажиров автомобиля скончались на месте происшествия, водитель с различными телесными повреждениями госпитализирован в районную больницу.
 
По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
 

В настоящее время проводится досудебное расследование, назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - добавили в полиции.


 
Ранее сообщалось, что в Алматы четыре человека госпитализированы после ДТП с участием бетономешалки.
 

В Шымкенте мужчину ударило током на автомойке

03.10.2022, 13:17 27591
ШЫМКЕНТ. 3 ОКТЯБРЯ - В Шымкенте 47- летнего мужчину ударило током при проведении строительных работ в здании автомойки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает otyrar.kz, инцидент произошел в районе Ынтымак Абайского района 1 октября.
 

На территории ИП "Айдос" в строящемся здании автомойки при проведении строительных работ наемный рабочий 1975 года рождения получил удар электрическим током. Пострадавший госпитализирован с диагнозом "электротравма". Ожог 30-35% тела II-III степени, состояние среднее", - проинформировали в ДЧС Шымкента.

 
Пожарные специализированного отряда службы пожаротушения спустили пострадавшего мужчину с крыши и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.
 
Ранее сообщалось, что в Шымкенте ребенка ударило током.
 

Один погиб и пятеро пострадали в ДТП на трассе в Павлодарской области

03.10.2022, 11:59 28776
Фото: Polisia.kz
ПАВЛОДАР. 3 ОКТЯБРЯ - В воскресенье, 2 октября, на трассе Омск - Майкапчагай произошла дорожная авария, в которой один человек погиб, пятеро госпитализированы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
ДТП произошло на 549-м километре автодороги Омск - Майкапчагай, в 25 километрах от села Аккулы.
 
40-летний водитель автомашины Renault Logan совершил опрокидывание в кювет. В результате ДТП 35-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель и четыре пассажира (2021, 2003, 1981, 1969 годов рождения) с различными травмами госпитализированы в больницу, информирует Polisia.kz.
 
В полиции отметили, что автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку. По данному факту начато досудебное расследование.

Пять человек стали жертвами ДТП в Кызылординской области.
 

Пять человек стали жертвами ДТП в Кызылординской области

03.10.2022, 10:44 29916
Фото: Polisia.kz
КЫЗЫЛОРДА. 3 ОКТЯБРЯ - Пятеро погибли и четверо получили ранения в аварии на трассе в Кызылординской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
3 октября на 1573/693-м километре трассы Самара - Шымкент в Кармакшинском районе Кызылординской области произошла авария с участием автобуса и легковушки.
 

По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" УК РК", - сообщили в полиции.

 
В результате ДТП погибли пять человек, с различными травмами госпитализированы четыре человека. Назначены судебные экспертизы. Обстоятельства происшествия устанавливаются, информирует Polisia.kz.

В Талдыкоргане двухлетний ребенок погиб под колесами иномарки.
 

В Актау женщина пыталась совершить суицид

02.10.2022, 16:47 38451
В Актау женщина пыталась совершить суицид
Фото: polisia.kz
АКТАУ. 2 ОКТЯБРЯ - В Актау 41-летняя женщина пыталась спрыгнуть с балкона, расположенного на пятом этаже одной из многоэтажек города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Polisia.kz, инцидент произошел 1 октября.
 

41-летняя гражданка села на балконное ограждение и требовала, чтобы никто к ней не подходил. Начальник спецприемника Уркен Жусупбеков в беседе попросил ее не делать поспешных действий. Когда женщина отпустила руки, полицейский, не теряя времени, в считанные секунды поймал ее", - проинформировали в полиции.

 
Сообщается, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что женщина находится на учете у нарколога. Ее передали сотрудникам скорой помощи.
 
Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске девушка пыталась спрыгнуть с моста.
 

Два человека пострадали в ДТП с участием лошадей на трассе Актау - Акшукур

02.10.2022, 15:39 34761
Два человека пострадали в ДТП с участием лошадей на трассе Актау - Акшукур
АКТАУ. 2 ОКТЯБРЯ - Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием лошадей на трассе Актау - Акшукур в Мангистауской областной, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным lada.kz, инцидент произошел 30 сентября.
 
Установлено, что водитель Daewoo Nexia совершил наезд на двух лошадей. В результате столкновения пострадали два человека. Полицейские в данный момент устанавливают хозяев животных.
 
На водителя будет составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).
 
Как сообщили в Мангистауской областной многопрофильной больнице, в медучреждение обратились 18-летняя девушка и 47-летняя женщина.
 

Их осмотрел травматолог. Проведены рентген головного мозга, КТ-исследования. Травм не выявлено. Пострадавшие направлены на амбулаторное лечение в связи с удовлетворительным состоянием", - добавили врачи.

 
Ранее сообщалось, что в Туркестанской области в результате ДТП с участием лошадей пострадали два человека.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?

      Архив опросов