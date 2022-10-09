Два смертельных ДТП произошли в Павлодарской области

Фото: Polisia.kz

ПАВЛОДАР. 8 ОКТЯБРЯ - Две дорожные аварии, в которых погибли два водителя, произошли за полтора часа на трассе Павлодар - Кызылорда, передает KAZAKHSTAN TODAY.

6 октября в 22.45 на 41-м километре трассы Павлодар - Кызылорда, у села Пограничник, 52-летний водитель автомашины Volkswagen Sharan, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывания в кювет.

Спустя полтора часа после происшествия на 1253-м километре автодороги Павлодар - Кызылорда, в 15 километрах от Экибастуза, 54-летний водитель Toyota Camry 40, не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на препятствие - криволинейный брус.

Оба водителя скончались на месте происшествия от полученных телесных повреждений, сообщает Polisia.kz

Назначены экспертизы. Автомашины водворены на специализированные штрафные стоянки. Проводится проверка.

Одной из причин ДТП является личная недисциплинированность водителей. Только в текущем году на дорогах области зарегистрировано 12 опрокидываний и 3 наезда на кривбрус. Вместе с тем сотрудниками полиции области пресечено более 95 тысяч нарушений правил дорожного движения", - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции области Жаскайрат Каиров.