На трассе в Акмолинской области произошло смертельное ДТП

Фото: Polisia.kz
Кокшетау. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 1 ноября в 19.15 в дежурную часть отдела полиции Аршалынского района поступило сообщение о том, что на 1306-м км автодороги Караганда - Астана, между селами Бабатай и Жалтырколь, произошло ДТП, сообщает Polisia.kz.
По предварительным данным, водитель Renault Megane, 39-летний житель столицы, допустил столкновение со стоявшей на обочине "Шансиман". Водитель машины, 32-летний житель столицы, оставил авто на обочине в связи с поломкой.
В результате ДТП водитель автомашины Renault скончался на месте происшествия.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 345, часть 3, УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека". Назначены экспертизы. Выясняются обстоятельства случившегося.