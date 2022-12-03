Авария в Экибастузе: сколько домов остаются без тепла и воды

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Закончить подведение тепловых узлов в дома планируют 3 декабря, в крайнем случае 4 декабря

Экибастуз. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга в РСК врио акима Павлодарской области Олег Крук рассказал, почему не во всех подключенных к отоплению домах в Экибастузе есть тепло.





После аварии на ТЭЦ в городе неподключенными к теплу оставались 49 жилых домов. На 18.00 2 декабря часть домов удалось подключить. Неподключенными остались 30 домов: 11 домов отключены от ЦТП-52, еще 19 домов в нескольких микрорайонах также остаются без тепла.





Многие говорят: "Нет, гораздо больше". На самом деле есть много нюансов, к примеру, на дом подали тепло, но мы сталкиваемся с ситуациями, когда жители не могут приехать, они покинули свой дом или в командировке находятся. Чтобы не останавливать весь дом, глушится стояк - в итоге происходит то, что в некоторых комнатах нет отопления. Это мы признаем", - сказал Олег Крук.





По его словам, закончить подведение тепловых узлов в дома планируют 3 декабря, в крайнем случае 4 декабря.





Врио акима также сообщил, что в городе без холодной воды в данное время 40 домов.





На вчерашний день их было 56. То есть имеется динамика. Работу будем продолжать, есть дежурные бригады горводоканала, которые занимаются устранением проблем", - сказал Олег Крук.





По информации МЧС РК, 2 декабря в Экибастуз дополнительно направлена группировка МЧС, в состав которой вошли спасатели ДЧС Астаны, Акмолинской, Жамбылской и Карагандинской областей и личный состав воинской часть 52859. Направленная группировка укомплектована средствами обогрева (тепловые пушки), автономными источниками электрического питания, осветительными приборами и средствами связи.





Напомним, последствия крупной аварии устраняют уже несколько суток. В городе действует режим чрезвычайной ситуации.





Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту аварии.





Также в Экибастузе начали заполнять тепломагистрали. В компании "Экибастузтеплоэнерго" жителей предупредили, что сливать сетевую воду из системы теплоснабжения запрещено.