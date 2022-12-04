Двое малолетних детей погибли при пожаре в Жамбылской области

Тараз. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Двое малолетних детей погибли при пожаре в частном жилом доме в городе Шу Жамбылской области.
2 декабря в 23.55 в городе Шу произошло загорание домашних вещей и мебели на площади 30 кв. м. На месте пожара обнаружены тела 2 детей - 2017 и 2020 года рождения. Пожар локализован в 00.10 и ликвидирован в 00.35 силами службы пожаротушения в ДЧС Жамбылской области", - сообщил официальный представитель МЧС Руслан Иманкулов.
По его информации, на момент пожара дети находились дома одни, без присмотра взрослых. Мать погибших детей оставила их дома и ушла, закрыв снаружи дверь.
Необходимо отметить, что профилактическая работа в данном доме проводилась 22 октября 2022 года. Пожарные в ходе рейдовых мероприятий посетили данный дом и разъяснили правила пожарной безопасности. К сожалению, на наши требования и рекомендации не обратили внимания", - подчеркнул Иманкулов.
По факту пожара ОП Шуского района возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 292 "Нарушение требований пожарной безопасности" УК РК.