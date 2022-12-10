Трехлетний ребенок погиб в ДТП в Актюбинской области

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Водитель доставлен в больницу
Актобе. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области перевернулся автомобиль, в аварии погиб трехлетний мальчик.
Вечером 8 декабря 30-летний водитель автомобиля Toyota Camry 30 ехал из города Хромтау в сторону села Карабутак района Айтеке би по трассе Самара - Шымкент и перевернулся в овраг. Водитель был доставлен в больницу района Айтекеби, 3-летний мальчик от полученных травм скончался на месте", - сообщает Polisia.kz.
Назначены судебная и автотехническая экспертизы. Начато досудебное расследование по статье 345, часть 3, УК РК (Нарушение правил управления или использования транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).