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06.01.2023, 11:10 43581

В Риддере починили насосную станцию на ТЭЦ  

Вину за аварию возложили на руководство станции
Риддер. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Риддере починили насосную станцию на ТЭЦ, которая вышла из строя 4 января.

О завершении ремонтных работ сообщил аким города Дмитрий Горьковой, сообщает телеканал "Хабар 24".

Багерную насосную станцию на городской ТЭЦ затопило двумя днями ранее. Причину аварии не назвали.


Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов напомнил, что такая ситуация была 5 ноября и повторилась по вине руководства, и обещал, что ликвидация последствий аварии займет 3-4 часа.
 
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Теги:РемонтТЭЦРиддер

новости по теме

06.01.2023, 21:09 21701

На трассе в ВКО четвертые сутки терпит бедствие фура с опасным грузом  

Машина слетела в кювет в 40 км от Аягоза в сторону Алматы
На трассе в ВКО четвертые сутки терпит бедствие фура с опасным грузом
Фото: скриншот
Усть-Каменогорск. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Четвертые сутки пошли с тех пор, как в метель слетел в кювет КамАЗ, ехавший в Усть-Каменогорск из Актогая, сообщает Noks.kz.

Я стою на 340 километре. Это в 40 километрах от Аягоза в сторону Алматы. Рядом - в десяти километрах - село Шынкожа", - рассказал водитель по имени Владимир.


Водитель ночует в придорожном кафе, расположенном недалеко от места, где машина сошла с дороги.


Хотя буран закончился и дорогу уже прочистили, по словам дальнобойщика, никто не помогает ему с эвакуацией застрявшего большегруза. Во второй половине дня 5 января была предпринята попытка вытащить застрявший грузовик, но при попытке буксировки дорожники порвали трос, принадлежавший водителю, и уехали.

В полуприцепе КамАЗа - бочка с особо опасным грузом, поэтому требуются две единицы техники и два троса, чтобы не допустить ее опрокидывания при буксировке обратно на трассу.
 
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Теги:большегрузытрассабедствие
06.01.2023, 12:42 41886

В Кокшетау из-за прорыва трубы отопления погибли три женщины

Причиной смерти женщин стал ожоговый шок
В Кокшетау из-за прорыва трубы отопления погибли три женщины
Кокшетау. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Три жительницы Кокшетау скончались от ожогового шока, который они получили при прорыве трубы отопления в квартире.

2 января в 4.44 в полицию Кокшетау поступило сообщение о том, что в одном из домов произошел порыв системы отопления.

На месте происшествия полицейские обнаружили тела трех женщин в возрасте 50, 56 и 59 лет: владелицы жилья и двух ее подруг. Согласно заключению медицинского освидетельствования причиной смерти женщин стал ожоговый шок, сообщает Polisia.kz.

По данным полиции, в квартире произошел порыв трубы отопления, в результате которого помещение залило горячей водой. Квартира была заперта изнутри.

Данный факт внесен в ЕРДР. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование.
 
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Теги:ГибельОтоплениепрорыв
06.01.2023, 09:51 46611

В Восточном Казахстане спасатели эвакуировали 12 граждан России из снежного плена  

В том числе двоих детей

Усть-Каменогорск. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Шемонаихинском районе заложниками непогоды стали 12 человек, оставшиеся на автодороге республиканского значения Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ.

На помощь к ним прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО на высопроходимом автомобиле "ТРЭКОЛ", который пробился до места. Было эвакуировано из зоны опасности 12 граждан Российской Федерации, в том числе 2 детей. Людей разместили в гостинице города Шемонаиха, где местными исполнительными органами организовано питание и обогрев", - сообщили в областном ДЧС.


На данный момент в регионе остаются закрытыми 15 автодорог.

ДЧС ВКО просит граждан отменить все поездки, пока погода не стабилизируется. Не стоит рисковать и подвергать свою жизнь опасности. В регионе 6 января действует штормовое предупреждение: сильная метель, гололед.
 
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Теги:ВКОЭвакуацияСнегтрассанепогода
06.01.2023, 08:41 48611

В Шымкенте ощущались подземные толчки силой 2-3 балла

Землетрясение произошло на территории Афганистана
В Шымкенте ощущались подземные толчки силой 2-3 балла
Фото: Depositphotos
Шымкент. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 5 января 2023 года в 20.25 зарегистрировано землетрясение с эпицентром в 859 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.

Энергетический класс землетрясения составил 14,4. Магнитуда MPV 6,6. Координаты эпицентра 37.09° с.ш. 70.75° в.д. Глубина 200 км.

Сообщается, что по шкале МSК-64 землетрясение ощущалось в Шымкенте силой 2-3 балла.

Кроме того, 6 января в 01.54 зарегистрировано землетрясение магнитудой MPV 4,5 в 746 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана.

В 04.45 6 января произошло еще одно землетрясение в 995 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 10.7. Магнитуда MPV 5.0. Координаты эпицентра 36.70° с.ш. 68.92° в.д. Глубина 100 км.

Сведений об ощутимости нет.

Ранее, 5 января в 19.03, сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 387 км на юго-запад от Алматы на границе Кыргызстана и Китая магнитудой 4,9. Также 5 января в 14.14 произошло землетрясение в 345 км на юг от Алматы на территории Китая. Магнитуда MPV составила 3,9.
 
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Теги:ЗемлетрясениеМагнитудаШымкент
05.01.2023, 20:40 67116

В Казахстане остаются закрытыми 25 участков республиканских трасс

Местами высота снежного покрова достигает 50 сантиметров
В Казахстане остаются закрытыми 25 участков республиканских трасс
Фото: freepik.com
Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - На 19.30 5 января закрытыми остаются 25 участков республиканских трасс в Жетысуской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях, сообщает "КазАвтоЖол".

По информации ведомства, 644 единиц спецтехники и 1100 дорожников продолжают бороться с последствиями продолжительного снегопада. Местами высота снежного покрова достигает 50 см.

Ограничение движения транспорта полностью снято в Акмолинской области. Сложная дорожная ситуация по-прежнему сохраняется на автодорогах республиканского значения Восточно-Казахстанской, Жетысуской и Карагандинской областей. К примеру, только в ВКО из-за непогоды закрыты 15 участков республиканских трасс.

Ранее стало известно, что в Туркестанской области найдены 12 членов одной семьи, пропавшие в горах. 31 декабря они отправились отдыхать в свой дом в деревне. Из-за сильной метели, которая длилась два дня, все дороги были перекрыты. Поэтому они не смогли вернуться назад и остались там.

По состоянию на 09.00 5 января из снежного заноса в Бартогайском водохранилище был эвакуирован 81 человек (57 мужчин, 16 женщин и 8 детей), вызволено 22 единицы автотехники. По данным МЧС, осталось эвакуировать 12 водителей и 16 единиц автотехники, из них 4 сломанные. Женщин и детей в числе находящихся в снежном заносе нет.
 
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Теги:Закрытиетрассанепогода
05.01.2023, 19:37 69441

На территории АО "АрселорМиттал Темиртау" вновь погиб рабочий

Проводится расследование
На территории АО "АрселорМиттал Темиртау" вновь погиб рабочий
Фото: ortcom.kz
Темиртау. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Трагедия произошла на территории листопрокатного цеха при проведении ремонтных работ.

По факту смерти работника подрядной организации АО "АрселорМиттал Темиртау" зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда". Проводится расследование", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.


Напомним, в декабре 2022 года "АрселорМиттал Темиртау" были предъявлены претензии по всем направлениям ухудшения ситуации.

12 декабря на расширенном заседании правительства Республики Казахстан Президент Касым-Жомарт Токаев затронул тему производственного травматизма, в частности региональных инцидентов на "АрселорМиттал Темиртау". Производственный травматизм президент назвал реальной проблемой. По его словам, за 11 месяцев текущего года на производстве пострадали 1124 работника, из них 157 погибли.

В конце декабря стало известно, что "АрселорМиттал Темиртау" оштрафовали на 1,3 млрд тенге за налоговые нарушения.
 
05.01.2023, 16:23 73751

Найдены 12 человек, пропавшие в горах Туркестанской области  

В поисковых работах были задействованы спасатели, техника высокой проходимости ДЧС Туркестанской области и вертолет МЧС
Найдены 12 человек, пропавшие в горах Туркестанской области
Фото: ДЧС Туркестанской области
Туркестан. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области найдены 12 членов одной семьи, пропавшие в горах.

31 декабря они отправились отдыхать в свой дом в деревне. Из-за сильной метели, которая длилась два дня, все дороги были перекрыты. Поэтому они не смогли вернуться назад и остались там, сообщили в региональном департаменте по чрезвычайным ситуациям.

ДЧС Туркестанской области

Сообщение о пропаже людей, выехавших на двух автомашинах в горы Байжансай Байдибекского района на пульт 112 ДЧС Туркестанской области поступило 5 января 2023 года в 10.00 часов. Последний раз пропавшие люди связывались со своими родственниками 3 января 2023 года в 16.00 часов. По словам заявителя, пропавшие должны были вернуться в Шымкент 3 января", - рассказали в ДЧС Туркестанской области.


В поисковых работах были задействованы спасатели и техника высокой проходимости ДЧС Туркестанской области и вертолет МЧС.

ДЧС Туркестанской области

Спасатели эвакуировали бабушку-инвалида и двух девочек в Туркестан. В случае необходимости медицинской помощи могли быть трудности с доступом в данную местность. Остальные 9 членов семьи остались в доме в деревне. Они отказались от эвакуации и сказали, что вернутся домой после открытия дороги", - сообщили в ведомстве.



В ДЧС напомнили, что не стоит пренебрегать сообщениями о штормовом предупреждении.

Собираясь в горы обязательно ознакомьтесь с погодой этого региона. Сообщите своим близким о запланированном горном маршруте и времени возвращения в город. Не сокращайте путь по незнакомой дороге. Кроме того, у вас должен быть заряженный телефон и пауэрбанк. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните 112", - напомнили в департаменте.


Напомним, поиски семьи велись в горах Байжансай Байдибекского района.

Ранее сообщалось, что в районе Бартогайского водохранилища Алматинской области из-за непогоды в горах застряли более двух десятков автомашин с людьми. Спасатели эвакуировали 81 человека (57 мужчин, 16 женщин и 8 детей), и вызволили 22 единицы автотехники.
 
05.01.2023, 14:41 59691

В горах Туркестанской области ведутся поиски 12 человек

В поисковых работах задействованы спасатели и техника высокой проходимости
В горах Туркестанской области ведутся поиски 12 человек
Фото: МЧС РК
Туркестан. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В горах Байжансай Байдибекского района ведутся поиски 12 человек, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

По данным ведомства, 5 января в 10.00 на пульт "112" ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о пропаже людей, выехавших на двух автомашинах в горы.

В поисковых работах задействованы спасатели и техника высокой проходимости ДЧС Туркестанской области, в зависимости от погодных условий планируется задействовать вертолет МЧС", - проинформировали в министерстве.


Последний раз пропавшие люди связывались со своими родственниками 3 января 2023 года в 16.00. По словам заявителя, пропавшие должны были вернуться в Шымкент 3 января.

Позже официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Руслан Иманкулов сообщил, что для поисков задействована авиация. На борту вертолета специалисты МЧС.

Ранее сообщалось, что из снежного заноса в Бартогайском водохранилище был эвакуирован 81 человек.
 

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