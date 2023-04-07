Жители Балхаша остались без воды: аким просит набраться терпения   

На месте аварии работает бригада из 12 человек

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Балхаш. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с аварией, в результате которой балхашцы остались без воды, аким города Кайрат Камзин обратился к жителям и попросил набраться терпения.





По словам акима, продолжаются работы в водоводе. На месте аварии работает бригада из 12 человек, привлечено пять единиц техники.









Планируем работы завершить и начать заполнение магистральных сетей, а потом поэтапно будем заполнять внутриквартальные сети. Попрошу всех набраться еще сегодня терпения. Водовозы также будут работать. Прошу извинения за причиненные неудобства. Все это по техническим причинам", - заявил Кайрат Камзин.





Напомним, жители Балхаша остались без воды. Причиной порыва на трубопроводе диаметром 800 мм стала лопнувшая задвижка.



