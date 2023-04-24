23.04.2023, 18:30 14416
В Кызылординской области сгорел цех по изготовлению картона
Фото: пресс-служба ДЧС Кызылординской области
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Кызылорда. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 22 апреля в 17.10 в поселке Жалагаш Жалагашского района полностью сгорел цех "Береке" ИП "Адима" по изготовлению картона на общей площади 240 кв. м и 3 станка, сообщает пресс-служба ДЧС Кызылординской области.
Пожар локализован в 17.38 и ликвидирован в 17.47. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
На место происшествия были мобилизованы 9 сотрудников ДЧС с 3 единицами техники, 3 сотрудника районного отдела полиции с 1 единицей техники.
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24.04.2023, 08:19 1041
В Риддере спасли девочку, забравшуюся высоко на дерево
Фото: МЧС РК
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Риддер. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Риддере девочка залезла по дереву на высоту около восьми метров и не смогла спуститься. Ей на помощь пришли спасатели. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
Спасателям города Риддер позвонила мама девочки 2012 года рождения и попросила помощи. Как оказалось, ее дочь играла на улице, забралась высоко на дерево и не смогла слезть обратно. Девочка сильно испугалась, плакала. Спасатели ПЧ-14 прибыв на место, установили трехколенную лестницу, забрались по ней на высоту около 8 метров и взяв на руки ребенка, благополучно спустили на землю", - сообщили в областном ДЧС.
В ДЧС ВКО призывают родителей не оставлять детей без присмотра.
С детьми проводите разъяснительные беседы по правилам безопасного поведения. При чрезвычайной ситуации обращайтесь по номеру 112", - добавили в ведомстве.
23.04.2023, 21:02 11651
В Алматы ликвидировали крупную аварию на водопроводе
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Завершены работы по ликвидации крупной аварии на сетях водоснабжения Турксибского района, сообщает АО "Алматы су".
Аварийными службами выполнены работы по устранению повреждений на водоводе в районе пересечения проспекта Рыскулова и улицы Герцена.
С 18.00 начался запуск воды в сеть района, ведется наполнение трубопровода и опрессовка системы.
Восстановления подачи воды потребителям в полном объеме ожидается в ближайшие часы.
Напомним, аварийными бригадами ГКП "Алматы су" выполнялись восстановительные работы на поврежденном магистральном водоводе Д=500 мм, проложенном по улице Герцена. Для ликвидации аварийной ситуации задействовали 16 единиц техники. Отмечается, что магистральный водопровод, проходящий по улице Герцена, введен в эксплуатацию в 1962 году.
23.04.2023, 17:14 17626
Трое погибли: ДТП произошло в Актюбинской области
Авария произошла на автодороге Самара - Шымкент недалеко от поселка Жазык Хромтауского района
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Актобе. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 23 апреля на автодороге Самара - Шымкент недалеко от поселка Жазык Хромтауского района, сообщает пресс-служба МВД РК.
На трассе столкнулись ВАЗ-2110 и Toyota. В результате ДТП трое пассажиров автомашины ВАЗ погибли на месте происшествия, а водитель госпитализирован в районную больницу.
Начато досудебное расследование, выясняются обстоятельства ДТП.
Ранее стало известно, что в Туркестанской области в ДТП погибли три человека.
23.04.2023, 14:27 20481
В Туркестанской области в ДТП погибли три человека
Авария произошла на трассе Тортколь - Шаульдер - Туркестан - Кентау
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Туркестан. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - ДТП произошло на территории Отырарского района области. На трассе Тортколь - Шаульдер - Туркестан - Кентау столкнулись Nexia и грузовая автомашины, сообщает пресс-служба МВД РК.
В результате ДТП водитель Nexia и две его пассажирки погибли на месте. Еще одна пассажирка легкового авто с полученными травмами доставлена в районную больницу.
Данный факт зарегистрирован по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Назначены экспертизы. Выясняются все обстоятельства.
23.04.2023, 12:18 23031
В одном из районов Алматы продолжаются работы по ликвидации аварии на крупном водопроводе
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Турксибском районе продолжаются работы по ликвидации повреждения на крупном водопроводе, сообщает пресс-служба акимата Алматы.
Временно перекрыты для проезда автотранспорта две полосы проезжей части проспекта Рыскулова в районе пересечения с улицей Герцена в западную сторону движения.
Действуют ограничения в подаче воды в административные здания и домостроения, расположенные в контуре улиц:
- Суюнбая - Баянаульская - Шемякина - Хмельницкого;
- Рыскулова - Парковая - Кулыншак - Баишева;
- мкр. Айша биби, Атырау, Шуакты.
Осуществляется подвоз воды автоцистернами.
В ведомстве подчеркнули, что отключение воды в других районах города не планируется.
Аварийными бригадами ГКП "Алматы су" выполняются восстановительные работы на поврежденном магистральном водоводе Д=500 мм, проложенном по улице Герцена. Для ликвидации аварийной ситуации задействовано 16 единиц техники.
Отмечается, что магистральный водопровод, проходящий по улице Герцена, введен в эксплуатацию в 1962 году.
Добавим, что существующая инженерная инфраструктура Алматы характеризуется значительным износом как сетей, так и оборудованя объектов. Протяженность сетей водоснабжения составляет 3528 км, из них 1941,2 км сетей требуют замены (55,8% от общей протяженности).
22.04.2023, 15:16 45736
Два ребенка погибли в пожаре в Актюбинской области
Полицейские спасли из огня трех человек
Фото: instagram_nursultan_tjd
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Актобе. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области при пожаре частного дома погибли дети 2019 и 2013 годов рождения.
21 апреля патрульные полицейские получили вызов о том, что на улице Джангильдина горит частный дом. Прибыв по адресу, они увидели, что входная дверь охвачена пламенем. В окне они увидели, что в доме на полу лежит человек, разбили стекло и зашли в горящий дом.
Полицейские помогли выбраться через окно двум женщинам и мужчине.
После того как вывели их в безопасное место, они узнали, что в доме остались двое несовершеннолетних детей, но в дом уже зайти было невозможно. Подъехавшие пожарные с помощью противогазов смогли зайти в дом и потушить пожар. В данном пожаре погибло двое несовершеннолетних детей, 2013 и 2019 годов рождения", - информирует Polisia.kz.
21.04.2023, 15:22 82776
Часть жителей Алматы осталась без воды из-за крупной аварии
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Алматы. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в связи с аварией на сетях холодного водоснабжения временно ограничена подача воды в часть жилых массивов Жетысуского и Турксибского районов.
Также для выполнения аварийных работ будут временно перекрыты для проезда автотранспорта две полосы проезжей части проспекта Рыскулова в районе пересечения с улицей Герцена в западную сторону движения, сообщили в ГКП "Алматы су".
Временно ограничена подача воды в административные здания и домостроения, расположенные в контуре улиц: Суюнбая - Рыскулова - Шемякина - Хмельницкого, пр. Рыскулова - Парковая - Кулыншак - Баишева. Водоснабжение указанных массивов планируется возобновить до 23.00", - сообщили в компании.
В настоящее время аварийные бригады восстанавливают поврежденный магистральный водопровод диаметром 500 мм на улице Герцена. Для ликвидации аварийной ситуации задействовано 12 единиц техники.
В компании отметили, что водопровод введен в эксплуатацию в 1962 году и уровень его физического износа за более чем 60 лет функционирования достиг критического уровня.
Существующая инженерная инфраструктура города Алматы характеризуется значительным износом как сетей, так и оборудованием объектов. Протяженность сетей водоснабжения составляет 3528 км, из них 1941,2 км сетей требуют замены (55,8% от общей протяженности)", - сообщили в компании.
Напомним, сегодня гормаслихат Алматы утвердил генеральный план развития города до 2040 года. На заседании заместитель акима Алматы Аскар Амрин пообещал, что новый генплан города обеспечит исключение хаотичности застройки и упорядочит иерархию улично-дорожной сети.
Однако еще до утверждения генплана эксперты выразили сомнение в его продуманности. В частности, в эксклюзивном интервью агентству KAZAKHSTAN TODAY независимый эксперт Елена Ерзакович заявила, что в генплане "совершенно крошечное описание вопросов водоснабжения города". Также, по ее мнению, в нем много нерешенных вопросов в отношении транспортной инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что в городе из-за плотной застройки наблюдается острый дефицит водоснабжения. Особенно это ощущают жители предгорных районов.
Стоит отметить, что из-за высокого износа коммунальных сетей серьезные аварии регулярно происходят практически во всех регионах Казахстана.
Так, в начале апреля жители Балхаша на 5 дней остались без питьевой воды из-за крупной аварии на водопроводе. Причиной порыва на трубопроводе диаметром 800 миллиметров стала лопнувшая задвижка.
21.04.2023, 15:01 83276
Опасные площадки: семилетний мальчик лишился пальца на горке в Уральске
Мизинец пришлось ампутировать в областной больнице
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Уральск. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Семилетнему ребенку пришлось ампутировать палец после катания на горке в Уральске.
Мизинец мальчика застрял между деревянным бортом и металлическим листом горки", - сообщает портал "Мой город".
О происшествии рассказал в Instagram представитель филиала РОО "Әділдік жолы" Бауыржан Ахметжан.
По его словам, инцидент произошел 6 апреля на детской площадке на улице Монкеулы в микрорайоне Сарытау.
Мизинец пришлось ампутировать в областной больнице.
18 апреля к нам обратилась мать ребенка с заявлением, которое мы направили в прокуратуру ЗКО для возбуждения уголовного дела по статье 306 УК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью человека и совершены в отношении товаров, работ, предназначенных для малолетних)", - написал Ахметжан.
По его словам, площадку построили за 53,4 млн тенге, однако гарантию дали только на 2 года.
Считаем, что вина акимата Уральска в том, что они оставляют свои объекты без контроля и даже не ремонтируют их", - резюмировал Ахметжан.
Стоит отметить, что в Казахстане с детьми регулярно происходят несчастные случаи на игровых площадках. Часто причиной становится халатная установка игровых объектов. Особую опасность представляют незакрепленные футбольные ворота.
Так, в Костанае подросток попал в реанимацию с тяжелыми травмами из-за упавших на него футбольных ворот.
В начале апреля в Караганде на подростка упали футбольные ворота, из-за чего мальчик получил перелом ноги.
В июле прошлого года в Уральске 11-летнего мальчика насмерть придавило воротами на спортплощадке. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму и скончался в больнице.
Спустя месяц на другой детской площадке Уральска двум детям отрезало фаланги пальцев.
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