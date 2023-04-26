Рассказать друзьям

Уральск. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске в мусорном баке нашли младенца. Ребенок был завернут в целлофановый пакет.





По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 24 апреля в 11.30 на пульт оператора "102" поступило сообщение о том, что в мусорном баке сзади дома 66 на улице Надежды обнаружен новорожденный ребенок, завернутый в целлофановый пакет, сообщает портал "Мой город".





По прибытии на место происшествия стражи порядка установили новорожденного мальчика, который был экстренно госпитализирован в городскую многопрофильную больницу.





Данный факт был зарегистрирован в КУИ УП Уральска, после чего перенесен в ЕРДР по статье 119 УК РК "Оставление в опасности".





Полицейские почти сразу же установили мать ребенка. Ей грозит наказание в виде штрафа до 100 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 45 суток.





Дополнено 25.04.2023, 11.30





В Павлодаре 20 апреля в подвальном помещении одного из подъездов дома по улице Бакинская во время чистки канализационной трубы обнаружен плод недоношенного младенца мужского пола, сообщает Polisia.kz





Начато досудебное расследование по статье УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка". Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.