25.04.2023, 08:06 28371
В Уральске в мусорном баке нашли младенца Дополнено
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Уральск. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске в мусорном баке нашли младенца. Ребенок был завернут в целлофановый пакет.
По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 24 апреля в 11.30 на пульт оператора "102" поступило сообщение о том, что в мусорном баке сзади дома 66 на улице Надежды обнаружен новорожденный ребенок, завернутый в целлофановый пакет, сообщает портал "Мой город".
По прибытии на место происшествия стражи порядка установили новорожденного мальчика, который был экстренно госпитализирован в городскую многопрофильную больницу.
Данный факт был зарегистрирован в КУИ УП Уральска, после чего перенесен в ЕРДР по статье 119 УК РК "Оставление в опасности".
Полицейские почти сразу же установили мать ребенка. Ей грозит наказание в виде штрафа до 100 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 45 суток.
Дополнено 25.04.2023, 11.30
В Павлодаре 20 апреля в подвальном помещении одного из подъездов дома по улице Бакинская во время чистки канализационной трубы обнаружен плод недоношенного младенца мужского пола, сообщает Polisia.kz.
Начато досудебное расследование по статье УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка". Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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26.04.2023, 08:56 251
В одном из гаражей в Уральске произошел пожар, погибли три человека
Фото: Instagram/batysqaz_tjd
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Уральск. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 25 апреля в 20.58 в Уральске произошел пожар в гараже на площади 30 квадратных метров с переходом на кровлю частного жилого дома на площади 42 квадратных метров. Об этом сообщили в департаменте по ЧС Западно-Казахстанской области.
Внутри гаража также загорелся автомобиль ВАЗ-2121 (Нива). В гараже были обнаружены тела трех человек.
Пожар локализован в 21.32 и ликвидирован в 22.02. Из гаража пожарные извлекли 4 кислородных баллона емкость по 50 литров. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Как сообщает портал "Мой город", по предварительной информации, в гараже произошел взрыв. Гараж расположен недалеко от городского парка культуры и отдыха.
26.04.2023, 08:13 2701
Ограничительные мероприятия введены в Костанайской области из-за бруцеллеза
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Костанай. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ограничительные мероприятия по бруцеллезу введены в трех районах Костанайской области. Инфекцию выявили в фермерских хозяйствах и частном подворье.
Всего заболело порядка четырехсот голов крупного рогатого скота. Сейчас в очагах заражения работают республиканские противоэпизоотические отряды. Они дезинфицируют места содержания животных и делают контрольные исследования. Проверяют на бруцеллез лошадей, мелкий рогатый скот и переносчиков, сообщает "Хабар 24".
В поселке Сатай выявили 41 случай заболевания у коров. Всех животных, которые дали положительную реакцию на бруцеллез, отправляют на санитарный убой. Ограничения на фермах и в населенных пунктах оставят до полного оздоровления поголовья.
Запрещен вывоз, ввоз животных, продукции, сырья, животного происхождения. Касательно молока, оно должно вывозиться только после пастеризации, только после двукратного отрицательного результата на бруцеллез будут сняты ограничительные мероприятия. На сегодняшний день оздоровительные мероприятия продолжаются", - сообщила заместитель руководителя Управления ветеринарии Айнагуль Кушубенова.
Напомним, в минувшем году в Казахстане было зафиксировано множество случаев заболевания людей и домашних животных бруцеллезом. Рост заболеваемости санитарные врачи связывают с неблагополучной эпизоотической ситуацией среди животных. Они напомнили, что инфекция передается не только через домашний скот, но и через других животных. Чтобы избежать инфицирования бруцеллезом, врачи рекомендуют подвергать тщательной термической обработке молоко и мясо.
В 2022 году казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных. В июле в Алматы был подписан договор о создании казахстанско-британского СП по производству противоинфекционных ветеринарных препаратов.
В ноябре прошлого года агентство KAZAKHSTAN TODAY опубликовало интервью с академиком КазНАЕН, доктором химических наук Александром Ильиным, в котором ученый рассказал о научных исследованиях и открытиях в области борьбы с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных животных и птиц.
25.04.2023, 20:08 12656
Подозреваемый в вымогательстве житель Павлодара поджег себя
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Павлодар. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 24 апреля в 00.05 в полицию поступил сигнал, что на пересечении улиц Малайсары батыра и Малой объездной мужчина в состоянии алкогольного опьянения поджег себя, сообщает Pavlodarnews.kz.
29-летнего павлодарца госпитализировали с ожогами головы, рук, ног, шеи. На областной станции скорой помощи добавили, что у него был травматический шок второй степени.
Супруга пострадавшего заявила в социальных сетях, что акцию самоподжога он устроил вместе с соседом из-за давления полицейских: их обвиняют в вымогательстве.
Мужчина подозревается в вымогательстве у жителя Павлодара. В соответствии с первым подпунктом третьего пункта статьи 77 Конституции РК, первой частью статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса человек считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не признают вступившим в законную силу приговором суда", - сообщили в областном департаменте полиции.
В ведомстве добавили, что начали досудебное расследование по первой части статьи 105 УК РК (доведение до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или унижения).
Медики оценивают состояние пострадавшего как крайне тяжелое. У него обгорело 65% тела. Мужчину поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
В сентябре 2022 года в Астане сотрудники центра оперативного управления столичного ДП выявили мужчину, который на проспекте Мэнгілік Ел пытался совершить самоподжог. Как выяснилось, 37-летний мужчина был не согласен с решением суда, вынесенным в Семее.
25.04.2023, 18:09 16806
В Костанайской области потушили крупный пожар
Фото: ДЧС Костанайской области
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Костанай. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 25 апреля, в 13.08 в результате пожара в селе Заречное полностью сгорел одноэтажный жилой дом, а также легковой автомобиль и хозяйственные постройки, в которых находились 28 голов мелкого рогатого скота и 24 домашней птицы. Площадь пожара составила 167 кв. м, сообщает пресс-служба ДЧС региона.
Горела кровля строящегося дома на площади 80 кв. м. Из-за сильного ветра огонь охватил веранду и чердачное помещение рядом стоящего жилого дома на площади в 3 кв. м. Благодаря оперативным и своевременным действиям пожарных удалось отбить пламя и спасти жилой дом.
По предварительным данным, во время тушения пожара в хозпостройках взорвались три газовых баллона, что создавало риски и угрозу личному составу при тушении огня. Жертв и пострадавших нет.
На месте пожара работали силы и средства ДЧС и коммунальных служб в составе 11 единиц техники и 39 человек.
В 14.46 объявлена общая локализация. Пожар ликвидирован в 15.45.
25.04.2023, 17:47 18566
Жители Мангистауской области ощутили землетрясение
Фото: Depositphotos
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Актау. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 25 апреля, в 13.56 по времени Астаны в управление кризисными ситуациями ДЧС Мангистауской области поступило сообщение о том, что в селах Кызан и Тущыкудык произошло землетрясение длительностью около 10 секунд, сообщает "Лада".
По информации сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ), в селах Кызан и Тущыкудык ощущалось землетрясение магнитудой 2-3 балла. Также подземные толчки почувствовали жители Актау.
25.04.2023, 15:40 20146
Школьников в Атырауской области перевели на удаленку из-за вспышки кори
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Атырау. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Атырау. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Несколько классов одной из школ Атырауской области перевели на дистанционку из-за кори.
Признаки инфекции выявили у троих детей, передает портал "Мой город".
В средней школе имени Жамбыла в селе Жанаталап у одного пятиклассника и двух третьеклассников обнаружили признаки кори. Поэтому с 25 апреля по второе мая третьи и пятые классы переходят на дистанционный формат обучения. В это время в школе проведут дезинфекцию и санитарную уборку", - сообщила руководитель управления образования Гульнара Садуахасова на брифинге в РСК.
По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, всего в регионе со второго марта по 24 апреля зарегистрировали 15 случаев с подозрением на корь.
Из них лабораторным способом доказана заболеваемость шести детей. По четырем случаям обследования дали отрицательный результат. В пяти случаях проводится исследование. Кроме того, под медицинским наблюдением находятся 216 человек, состоявших в отношениях с больными", - сказал руководитель департамента Мадениет Танауов.
По эпидемиологическим показателям против кори вакцинировали семерых контактных.
Ранее сообщалось, что экстренную вакцинацию от кори проведут в Костанайской области. Меры было решено принять после выявления заболевания у двухлетнего ребенка. В департаменте санэпидконтроля предполагают, что это завозной случай. Накануне ребенок вернулся с родителями из России.
Всего в марте в республике зарегистрировано 107 лабораторно подтвержденных случаев кори.
7 апреля министр здравоохранения Ажар Гиният заявила, что эпидемии кори в Казахстане нет. По ее словам, идет повышение заболеваемости корью среди детей. При этом инфекция, как правило, завозная.
Первые случаи были завезены из Турции, Российской Федерации и Египта. В основном заболели непривитые дети, которые не имели иммунитета. Всего по стране более 100 случаев", - сообщила Гиният.
Пока, по ее словам, принимать жесткие меры и ограничения не планируется. Идет вакцинация непривитых детей и детей, которые должны прививаться по возрасту. Также идет работа по раннему выявлению и изоляции зараженных детей.
Ранее сообщалось, что в Алматы зарегистрировано более 70 случаев кори. Эпидситуация по кори также осложнилась в Астане.
Симптомы кори:
Кашель, насморк, температура, конъюнктивит и ярко-красная сыпь пятнами. Передается воздушно-капельным путем. В зоне риска дети до 4 лет и взрослые до 40 лет. Профилактика заболевания - вакцинация. Специалисты напоминают, что корь опасное и очень заразное заболевание, способное повлечь серьезные осложнения вплоть до летального исхода. Непривитые дети, по статистике, заражаются со стопроцентной вероятностью.
В последнее время родители стали чаще отказываться от прививок, и это тоже одна из причин роста заболеваемости. Корь опасна своими осложнениями. Такими как значительное снижение зрения, отит, пневмония, энцефалит, то есть воспаление головного мозга. Возможен даже летальный исход заболевания. Летальность от кори составляет 1 на 500 заболевших. Единственный эффективный способ защиты - вакцинация", - сообщают врачи.
25.04.2023, 15:05 21091
Несколько жилых домов горят в Костанайской области
Фото: telegram/Наша Газета Костанай
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Костанай. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Несколько частных домов загорелись в селе Заречном Костанайской области. В настоящее время огонь удалось локализовать.
Сообщение о пожаре на улице Ипподромной поступило на пульт "101" 25 апреля в 13.08.
Один из домов нежилой, находился еще на стадии строительства. Следом загорелся легковой автомобиль марки "Мерседес" и хозяйственные постройки. По словам очевидцев, один дом уже сгорел, огонь перекинулся на другие строения. Слышны взрывы газовых баллонов", - сообщает в Telegram "Наша газета".
Позже загорелся еще один дом. Предварительная площадь пожара 200 кв. м. Жертв и пострадавших нет. На месте работают силы и средства ДЧС в составе 11 единиц техники и 39 человек личного состава.
В настоящее время огонь удалось локализовать. Принимаются все меры по дальнейшей ликвидации пожара.
Ранее сообщалось, что в Актюбинской области в пожаре погибли два ребенка.
24.04.2023, 21:13 35591
В Саркане школьник насмерть сбил четырехлетнего ребенка
Фото: кадр видео
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Талдыкорган. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Трагедия произошла вечером 23 апреля на одной из улиц Саркана. Под колеса Honda Odissey попал 4-летний ребенок, сообщает пресс-служба МВД РК.
Малыш скончался по дороге в районную больницу. Как выяснилось, иномаркой управлял 15-летний школьник.
Разбирательством по факту занимаются полицейские Сарканского района. Досудебное расследование с назначением необходимых экспертиз проводится по части 3 статьи 345 УК РК. Авто помещено на спецстоянку.
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