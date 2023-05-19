18.05.2023, 13:54 33301

На одной из улиц Экибастуза образовался арык с кипятком   Дополнено

Подрядная организация уже занимается устранением порыва
На одной из улиц Экибастуза образовался арык с кипятком
Фото: Кадр из видео
Павлодар. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе в результате порыва на теплосетях на одной из улиц города образовался арык с кипятком.

18 мая в 6.30 выявлено повреждение на заглушке реконструируемого участка ТМ-2 диаметром 820 миллиметров по улице Машхура Жусупа (...) В настоящее время участок отключен, ведутся работы по устранению", - цитирует pavlodarnews.kz сообщение акимата города.



Работой занимается подрядная организация ТОО "Экибастузтеплоэнерго". Ориентировочно работы завершатся 18 мая до 14.00.

Дополнено 18.05.2023, 14.20

Как сообщили в акимате города, ремонтная бригада установила заглушку, идет монтаж ребер жесткости, информирует pavlodarnews.kz.

В данное время производится заполнение ранее отключенного участка тепловой сети. После чего начнется подключение домов к горячему водоснабжению", - проинформировали в акимате.


На сегодня в Экибастузе 215 домов с горячей водой, но подача идет на сниженных параметрах. После полного устранения повреждения горячее водоснабжение будет восстановлено в полном объеме.

Напомним, в Экибастузе выявили 119 повреждений на тепловых сетях.
 
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Теги:АварияЭкибастузТеплосети

новости по теме

19.05.2023, 12:59 4806

Два очага бешенства выявили в Жамбылской области

Один из них в Шуском районе, другой - в Рыскуловском
Два очага бешенства выявили в Жамбылской области
Фото: ElDala.kz
Тараз. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Бешенство выявили у крупного рогатого скота в двух районах Жамбылской области.

Первые 4 месяца весь скот в области проверяли на особо опасные заболевания.

По результатам исследований было выявлено 310 больных животных: 100 голов крупного и 210 голов мелкого рогатого скота. Всех больных сельхозживотных отправили на санитарный убой, в дальнейшем туши будут переработаны", - цитирует главу ветеринарного управления Жамбылской области Нуржаса Курмантаева АПК Новости.


Также в регионе выявили 2 очага бешенства - в Шуском и Рыскуловском районах. Специалисты начали срочно проводить работу по ликвидации опасного заболевания. На данное время источник опасности устранен.

Также в 33 селах, которые входят в зону природного очага конго-крымской геморрагической лихорадки, планируется провести дезинфекцию дворов и придомовых пристроек, а также порядка полумиллиона голов скота. На данное время препараты для дезинфекции уже приобретены.

Глава ветеринарного ведомства также рассказал, что врачам, работающим с патогенными заболеваниями, повысили зарплату, ее рост составил 30-50%.

Напомним, в марте этого года в граничащей с Казахстаном Омской области РФ ввели карантин по бешенству.  

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области из-за вспышки бруцеллеза два села закрыли на карантин.

В конце июля казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.

В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".

Ранее председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности.  
 
18.05.2023, 11:04 38696

Граждане Казахстана пострадали в результате крушения катера в Таиланде

Они находятся в больнице
Граждане Казахстана пострадали в результате крушения катера в Таиланде
Фото: bangkokpost.com
Бангкок. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - У берегов острова Пхукет в Таиланде катер столкнулся с сигнальной вышкой. В результате ЧП пострадали 30 человек, в том числе трое граждан Казахстана.

По информации консула Казахстана в Таиланде, в катере на момент инцидента среди пассажиров находились 4 гражданки РК. Трем из них понадобилась медицинская помощь. После осмотра врачей две соотечественницы находятся в больнице. Их состояние стабильное, здоровью и жизни ничего не угрожает", - сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.


Он отметил, что все медицинские расходы взяла на себя тайская компания, владеющая катером.

Наш консул находится на постоянной связи с пострадавшими гражданками и местными властями", - добавил представитель МИД.


Как сообщает издание Bangkok Post, в среду вечером катер врезался в сигнальную вышку в заливе Чалонг, в результате ЧП 30 человек пострадали, 1 пропал без вести. Авария произошла, когда судно Thanathip Marine возвращалось с туристами с островов Пхи-Пхи в бухту Чалонг. На борту были в основном российские туристы. Первоначальное расследование показало, что водитель катера мог заснуть.

Сообщается, что 10 человек, в том числе водитель катера, получили переломы конечностей. У двух пострадавших серьезные травмы. Всех пострадавших доставили в больницы.
 
17.05.2023, 16:34 67801

По пять млн тенге выплатят семьям погибших при пожаре на заводе в Актюбинской области

Возгорание расследует специальная комиссия
По пять млн тенге выплатят семьям погибших при пожаре на заводе в Актюбинской области
Фото: МЧС РК
Актобе. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По пять млн тенге выплатят семьям погибших при пожаре на газоперерабатывающем заводе в Актюбинской области, аким Актюбинской области Ералы Тугжанов.

Ералы Тугжанов уточнил, что возгорание расследует специальная комиссия, но результатов пока нет, информирует Astana TV.

Два работника, к сожалению, скончались, их похоронили. Я выражаю соболезнования родным. По результатам экспертизы будет следствие. Пострадавшим сразу выплатили по 1 млн тенге, семьям погибших работников выделят по 5 млн тенге. Если есть несовершеннолетние дети, студенты, предусмотрено пособие со стороны государства. Это дело под моим личным контролем", - проинформировал аким.


Напомним, пожар на территории газоперерабатывающего завода № 2 АО "СНПС-Актобемунайгаз" произошел 1 мая. Произошло возгорание установки на месторождении Жанажол Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района. В результате пожара пострадали четыре работника. Троих из них санавиацией доставили в больницу Астаны.
 
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Теги:АктобеПогибшиезаводПожар
17.05.2023, 11:43 78306

В пригороде Бишкека ликвидировали вооруженного террориста  

В ходе перестрелки пострадали два человека
Бишкек. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня утром в селе Дмитриевка близ Бишкека произошла перестрелка. В МВД страны сообщили о ликвидации террориста, оказавшего вооруженное сопротивление при задержании.


Сегодня утром сотрудники спецназа МВД Кыргызстана провели операцию по задержанию вооруженного террориста. Последний оказал вооруженное сопротивление в одном из частных домов, сообщает 24.kg.

Террорист уничтожен. На месте происшествия находятся руководители МВД и ГКНБ. В настоящее время работает оперативно-следственная группа МВД", - сообщили в МВД страны.


В ходе перестрелки пострадали два человека. Пострадавшие поступили в ЦОВП Иссык-Атинского района: один амбулаторный, его уже отпустили, у него осколочное ранение. У второго - огнестрельное ранение бедра.
 
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Теги:БишкекТеррористликвидация
17.05.2023, 11:20 79741

В Сирии мужчину спасли из-под завалов спустя три месяца после землетрясения

Спасенного передали медикам для наблюдения и реабилитации
В Сирии мужчину спасли из-под завалов спустя три месяца после землетрясения
Фото: Global Look Press
Дамаск. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сильно истощенного, но живого мужчину извлекли спасатели из-под завалов спустя почти три месяца после землетрясения в Сирии.

На распространенных в Сети кадрах - сильно истощенный мужчина с лицом, заросшим густой бородой и усами. Как ему удалось выжить, не сообщается. Известно, что спасенного передали медикам для наблюдения и реабилитации, информирует портал "Известия".


Напомним, 6 февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. В Турции число погибших превысило 43 тысячи человек. Ущерб, нанесенный стихией, оценили в 105 миллиардов долларов.  
 
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Теги:СпасениеЗемлетрясениеСирия
16.05.2023, 12:38 112036

Учеников одной из школ Алматы эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Информация не подтвердилась
Учеников одной из школ Алматы эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Фото: Depositphotos
Алматы. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Учеников общеобразовательной школы № 25 в Алматы эвакуировали из-за сообщения о бомбе.

Как сообщили в департаменте полиции, оперативно-экстренные службы сегодня проверили здание школы № 25 в Алмалинском районе Алматы. Был проведен комплекс мероприятий, направленный на поиск возможного взрывного устройства. Подключены саперные подразделения, проведена эвакуация.

В 12.21 по данному объекту был дан отбой, информация не подтвердилась. Взрывное устройство не обнаружено", - проинформировали в полиции.

 
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Теги:ЭвакуацияБомбашколаАлматы
15.05.2023, 12:46 154521

Скончался один из пострадавших при пожаре на газоперерабатывающем заводе в Актюбинской области  

Ожоги оказались не совместимы с жизнью
Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане скончался один из четырех рабочих, пострадавших во время пожара на газоперерабатывающем заводе в Актюбинской области.

Напомним, пожар на территории газоперерабатывающего завода № 2 АО "СНПС-Актобемунайгаз" произошел 1 мая. Произошло возгорание установки на месторождении Жанажол Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района.

В результате пожара пострадали четыре работника. Троих из них санавиацией доставили в больницу Астаны.


По данным телеканала "Хабар 24", столичные медики пытались спасти жизнь одного из пострадавших, но полученные ожоги оказались не совместимы с жизнью. Погибшему было 56 лет.

Двое других пострадавших продолжают получать лечение в городской больнице Астаны. Еще один находится на лечении в Актобе. Его состояние медики оценивают как стабильное", - говорится в репортаже телеканала.

 
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Теги:ПожарГибельАктюбинская область
14.05.2023, 19:25 172586

В Алматы ветром сорвало облицовку жилого дома  

Жертв и пострадавших нет
В Алматы ветром сорвало облицовку жилого дома
Фото: ДЧС Алматы
Алматы. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы ветром сорвало облицовку 9-этажного жилого дома, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям города.

По данным департамента, инцидент произошел 14 мая.

В 13.20 ответственный инспектор ДЧС направлен по адресу: микрорайон 1, проспект Алтынсарина, 68/4, ЖК "Сарыарка", 9-этажный жилой дом, где обнаружено, что в результате порывистого ветра до 13 метров в секунду произошел срыв мягкой боковой облицовки с 9-этажного жилого дома на площади 400 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе.


Кроме того, в связи с угрозой падения мягкой облицовки дома данный участок был огорожен ОСИ со 2 мая. Жертв и пострадавших нет.


В 19.15 служба спасения аппарата акима города Алматы завершила работу по снятию оставшейся облицовки дома, подрядной организацией акимата вывозятся остатки фасадной штукатурки и минеральной ваты", - добавили в ДЧС.


В акимате Ауэзовского района города Алматы также прокомментировали инцидент.

Данный дом был введен в эксплуатацию в 2015 году компанией ТОО "Nest Stroy". Гарантийный срок эксплуатации, который составлял 5 лет, на сегодня истек. Жители подали заявку на модернизацию фасада дома через ТОО "Тургын уй". С 15 мая начнутся работы по составлению проектно-сметной документации. На данный момент ведутся работы по уборке территории силами коммунальных служб Ауэзовского района", - сообщили в акимате.


Также в ходе разъяснительной беседы с представителями ОСИ и застройщиком достигнута договоренность о том, что компания окажет финансовую помощь для проведения восстановительных работ.

Их проведет сторонняя компания и приступит к работам в кратчайшие сроки", - заверили в пресс-службе.


Ранее сильный ветер согнул металлическую трубу на предприятии в Кызылординской области.
 
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Теги:ДомВетерАлматы

 

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