На одной из улиц Экибастуза образовался арык с кипятком

Один из них в Шуском районе, другой - в Рыскуловском

Фото: ElDala.kz

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Тараз. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Бешенство выявили у крупного рогатого скота в двух районах Жамбылской области.





Первые 4 месяца весь скот в области проверяли на особо опасные заболевания.





По результатам исследований было выявлено 310 больных животных: 100 голов крупного и 210 голов мелкого рогатого скота. Всех больных сельхозживотных отправили на санитарный убой, в дальнейшем туши будут переработаны", - цитирует главу ветеринарного управления Жамбылской области Нуржаса Курмантаева АПК Новости .





Также в регионе выявили 2 очага бешенства - в Шуском и Рыскуловском районах. Специалисты начали срочно проводить работу по ликвидации опасного заболевания. На данное время источник опасности устранен.





Также в 33 селах, которые входят в зону природного очага конго-крымской геморрагической лихорадки, планируется провести дезинфекцию дворов и придомовых пристроек, а также порядка полумиллиона голов скота. На данное время препараты для дезинфекции уже приобретены.





Глава ветеринарного ведомства также рассказал, что врачам, работающим с патогенными заболеваниями, повысили зарплату, ее рост составил 30-50%.





Напомним, в марте этого года в граничащей с Казахстаном Омской области РФ ввели карантин по бешенству.





Ранее сообщалось, что в Туркестанской области из-за вспышки бруцеллеза два села закрыли на карантин.





В конце июля казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.





В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".



