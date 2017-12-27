Аэропорт Павлодара закрыт из-за гололеда

Павлодар. 26 декабря. Kazakhstan Today - Аэропорт Павлодара сегодня не принимает рейсы из-за гололеда, передает Kazakhstan Today.

"Аэропорт города Павлодара закрыт по причине сложных погодных условий с 07.00 25 декабря", - сообщили в Комитете гражданской авиации.

Как пояснили в ведомстве, накануне вечером в аэропорту прошел дождь, после которого произошло обледенение взлетно-посадочной полосы. Службами аэропорта взлетно-посадочная полоса была обработана солью. На следующий день в аэропорту прошел снег и лед на полосе не успел растаять.

"В связи с ухудшением сцепления на взлетно-посадочной полосе и с целью обеспечения безопасности полетов, были отменены/задержаны ряд рейсов в аэропорту. В данное время осадков в аэропорту нет, взлетно-посадочная полоса заново обрабатывается для устранения обледенения. Аэропорт закрыт до 21.00 местного времени. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять детали по своим рейсам по контактным телефонам авиакомпаний", - предупредили в КГА.

Как сообщалось ранее, в Караганде из-за сложных метеоусловий отменены или задержаны все внутренние и международные авиарейсы. Аэропорт закрыт с 11.00 24 декабря.

"Утром 24 декабря в аэропорту произошло обледенение взлетно-посадочной полосы после дождя. В целяx обеспечения безопасности полетов с 24 декабря по настоящее время отменено/задержано ряд внутренних и международных рейсов. Службой аэропорта было использовано 11 тонн реагента для устранения обледенения. Также в данный момент аэропорт задействовал личный состав для устранения обледенения ручным способом. Ситуацию усложняют идущие осадки и боковой ветер. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус рейсов по контактным телефонам своих авиакомпаний", - сообщили в Комитете гражданской авиации.

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