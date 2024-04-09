Аким СКО заявил об усложнении паводковой обстановки в регионе

Проводится мониторинг на реках и водохранилищах с помощью аэровизуального обследования и использованием дронов, в некоторых регионах проводятся взрывные работы на реках

Фото: МЧС

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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала паводков спасено и эвакуировано более 86 тысяч человек, из них 29 тысяч детей. Об этом - В Казахстане с начала паводков спасено и эвакуировано более 86 тысяч человек, из них 29 тысяч детей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.





Привлеченными воздушными судами спасено 2823 человека, из них 865 детей. В пунктах временного размещения находятся 8472 человека, из них 4055 детей. В безопасное место отогнано свыше 81 тысячи сельскохозяйственных животных. На телефоны горячей линии поступило 1130 звонков, психологи оказывают экстренную психологическую помощь пострадавшим", - отметили в МЧС.





По данным ведомства, в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях остаются подтопленными 3365 частных жилых домов и 348 дворовых территорий. Откачано 8 млн кубометров талой воды, проведена укладка 1,2 тыс. мешкотар и 1 тыс. тонн инертного материала. Из 2165 жилых домов и 1753 дворовых территорий отведена вода.





В целях предотвращения ледовых заторов проводились взрывные работы на реках Талкарка, Жабай, Жыланды, Ишим, Колутон, Саркырама Акмолинской области, реке Акканбурлык вблизи села Чистополье района имени Мусрепова Северо-Казахстанской области.





На контроле находится 141 перелив автодорог, 99 размывов автодорог, из них 8 мостов и 91 дорожное полотно. На контроле 65 населенных пунктов без транспортного сообщения, где местными исполнительными органами с населением поддерживается связь и созданы необходимые запасы продуктов питания и медикаментов", - сообщили в МЧС.





В Актюбинской области в Уилском районе наблюдается спад уровня воды на реке Уил. В связи с увеличением притока талой воды в Каргалинском водохранилище и поднятием уровня воды на реке Каргала с садоводческих коллективов Актобе продолжились работы по эвакуации населения, эвакуировано 216 человек, из них 106 детей.





В Атырауской области в Жылыойском районе наблюдается спад уровня воды на реке Жем. Для увеличения пропускной способности течения воды в сторону Каспийского моря произведен подрыв дельты реки Жем. В Жылыойском районе было эвакуировано всего 9536 человек. В Кульсары подтопленными остаются 2810 жилых домов и пять зданий различного назначения, в эвакуационных пунктах находятся 33 641 человек.





В Акмолинской области продолжаются работы по отводу талой воды с подтопленных территорий в городе Косши, Жаркаинском, Есильском, Целиноградском, Шортандинском, Аккольском, Астараханском, Атбасарском и районе Биржан сал. Из-за интенсивного снеготаяния и повышения уровня воды на реках Есиль и Кызыл Су в селах Знаменка, Ленинское, Садовое Есильского района произошло подтопление 34 дворовых территорий и 14 частных жилых домов, эвакуировано 142 человека. Из-за угрозы подтопления и повышения уровня воды на реке Жабай в город Атбасар эвакуировано 77 человек, из них 21 ребенок.





В Костанайская область из населенных пунктов Буденовка, Алешинка и Введенка Мендыкаринского района заблаговременно эвакуировано 118 человек, из них 43 детей. В связи с повышением уровня воды на реке Тобол продолжаются берегоукрепительные работы в Костанае и Мендыкаринском районе.





В Северо-Казахстанской области продолжаются работы по отводу талой воды с подтопленных территорий в Петропавловске, Есильском, Кызылжарском, Жамбылском и районе Шал акына. В связи с поднятием уровня воды на реке Есиль заблаговременно эвакуировано 98 человек, из них 22 детей в селах Бирлик, Петровка Есильского района, селах Городецкое, Коноваловка, Каратал района Шал акына.





В Западно-Казахстанской области продолжились берегоукрепительные работы на реке Урал, с садоводческих обществ заблаговременно эвакуировано 22 человека, из них 6 детей.





В пострадавшие регионы доставлено 133 635 килограммов гуманитарной помощи", - отметили в МЧС.