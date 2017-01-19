Актюбинский ветеран ОВД скончался на допросе в кабинете полицейского

Актобе. 19 января. Kazakhstan Today - В Актобе ветеран органов внутренних дел умер на допросе в кабинете полицейского.

66-летний Михаил Тарасов когда-то работал в линейном отделе внутренних дел (ЛОВД) в Кандыагаше. В 1977 году его ранили из дробовика при задержании преступников, те ехали на поезде через райцентр. В результате ранения Михаилу Владимировичу ампутировали ногу. С 27 лет одну ногу ему заменил протез, передает Kazakhstan Today.

По словам внука Тарасова Ивана Загляднова, 11 января ночью его деду позвонили на домашний телефон.

"Звонивший представился Алматом из полиции. Спросил, был ли дедушка 7 января вечером во дворе дома на Бокенбай батыра, 155, корпус 7. Дедушка сказал, что был там. Алмат ему сказал, что он стукнул чужую машину во дворе и скрылся с места ДТП, требовал, чтобы ночью он приехал к нему в полицию, иначе объявит его машину в розыск. Передал трубку какому-то мужчине, тот назвал себя потерпевшим и сказал, что ущерб его авто причинен на 30 тысяч тенге. Дедушка сказал, что ДТП не совершал, но решил поехать разобраться. Уже у здания ГАИ решили прийти на следующий день в рабочее время. Какая была необходимость ехать в полицию ночью, если ДТП совершено за трое суток до этого? Бампер на машине деда пластиковый, если бы было столкновение, то там были бы повреждения", - прокомментировал Иван.

12 января утром Михаил Тарасов уже был в полиции с родными. Семья два с половиной часа прождала следователя, но он так и не пришел, хотя по телефону обещал, что приедет. 14 января пенсионера снова вызвали на допрос в полицию. Он поехал с дочерью Людмилой.

"Приехали, поднялись на третий этаж, инвалиду без ноги это вообще трудно, зашли в кабинет к Алмату. Он сразу стал говорить, что дело передадут в суд, а там могут лишить прав на 1 год. Отца вообще не слушали. Показывали какие-то фотографии черно-белые с машиной, какую-то "сырую" схему. Папа сразу спросил: а почему подъезды на схеме не обозначены? Якобы жилец дома увидел из окна, как машина отца задела стоявшее авто, и позвонил хозяину. Кто этот человек, в деле нет фамилии свидетелей, их объяснительных. Следователь на место ДТП не выезжал. Не видели и потерпевшего. Если есть ущерб, почему не назначена экспертиза", - говорит дочь ветерана Людмила.

По ее словам, в ходе разговора с полицейским пенсионер предложил съездить в автосервис, чтобы узнать сумму ущерба, даже несмотря на то, что не совершал никакого ДТП.

"Но его не слушали ... Во время этого допроса отцу стало плохо с сердцем, я пыталась делать ему искусственное дыхание, массаж сердца, но он умер прямо в служебном кабинете. Врачи скорой помощи констатировали смерть, сказали, что у него тромб оторвался. А в заключении о смерти написали, что у него была ишемическая болезнь сердца. На самом деле он вел активный образ жизни, любил ездить на рыбалку, на учете у кардиолога не состоял, да не было у него проблем с сердцем. Я считаю, что на него было оказано психологическое давление", - добавила дочь погибшего.

В связи с происшествием она написала заявление в полицию. Родные требуют, чтобы допрашивавший пенсионера полицейский по имени Алмат понес наказание.

Как отмечает " Диапазон ", в ДВД пока никак не прокомментировали смерть инвалида в кабинете следователя.

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