Авария на ГРЭС-2 в Карагандинской области: состояние пострадавших стабильное

Караганда. 14 декабря. Kazakhstan Today - Трое пострадавших в результате аварии на ГРЭС-2 в Карагандинской области продолжают оставаться под наблюдением врачей, передает Kazakhstan Today.

Состояние пострадавших стабильное, процент ожогов тела у них не представляет угрозы для жизни, сообщает " Хабар 24 ".

На электростанции произошел разрыв паровой трубы. ЧП случилось недалеко от посёлка Топар Абайского района. По информации местного департамента по ЧС, на подаче тепла и электроснабжении города происшествие не отразилось. На объекте сейчас ведут ремонтно-восстановительные работы.

Расследованием причин группового несчастного случая займется специальная комиссия, созданная при управлении по инспекции труда области.

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