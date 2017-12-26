Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Восточном Казахстане

Усть-Каменогорск. 26 декабря. Kazakhstan Today - Пассажирский автобус, следовавший из Усть-Каменогорска в Риддер, перевернулся за селом Быструха Глубоковского района, передает Kazakhstan Today.

"Специалисты центра медицины катастроф сейчас направляются на место аварии. Наши сотрудники поддерживают связь с водителем автобуса и пассажирами, однако информация о пострадавших еще не получена", - сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.

По предварительным данным, авария произошла из-за гололеда, пишет портал YK-news

По информации издания, вчера трасса была закрыта для движения автомобилей. Сегодня утром запрет был снят, но уже в 11.20 дорогу снова закрыли.

Просмотров: 5489