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Автобус с пассажирами перевернулся в Актюбинской области

27.06.2021 8020
Автобус с пассажирами перевернулся в Актюбинской области
Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области
АКТОБЕ. 26 ИЮНЯ - Авария с пассажирским автобусом произошла в Актюбинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации областного департамента полиции, авария случилась 27 июня на 916-м километре автомобильной дороги Самара - Шымкент, близ поселка Богетсай.
 

Водитель автобуса "ПАЗ-32054" (с 12 пассажирами, из которых три ребенка), нарушив пункт 10.1 ПДД РК, при возникновении препятствия и опасности для движения не принял меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства. Не справившись с рулевым управлением, он допустил опрокидывание в правую сторону по ходу движения транспортного средства", - уточнили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

 
Автобус с людьми ехал с семейного мероприятия - из поселка Калинин (Иргизский район) в Актобе.
 
В результате ДТП три человека обратились за медпомощью, двоих из них с ушибами и переломами доставили в БСМП Актобе.
 

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