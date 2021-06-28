Автобус с пассажирами перевернулся в Актюбинской области

Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

АКТОБЕ. 26 ИЮНЯ - Авария с пассажирским автобусом произошла в Актюбинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации областного департамента полиции, авария случилась 27 июня на 916-м километре автомобильной дороги Самара - Шымкент, близ поселка Богетсай.

Водитель автобуса "ПАЗ-32054" (с 12 пассажирами, из которых три ребенка), нарушив пункт 10.1 ПДД РК, при возникновении препятствия и опасности для движения не принял меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства. Не справившись с рулевым управлением, он допустил опрокидывание в правую сторону по ходу движения транспортного средства", - уточнили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

Автобус с людьми ехал с семейного мероприятия - из поселка Калинин (Иргизский район) в Актобе.

В результате ДТП три человека обратились за медпомощью, двоих из них с ушибами и переломами доставили в БСМП Актобе.

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