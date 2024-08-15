Автобус с рабочими вылетел в кювет в Экибастузе

Погибших нет, пострадавшим на месте оказывается медицинская помощь

Фото: t.me/kerekpv

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Экибастуз. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе водитель автобуса, в котором находились рабочие одного из ТОО, не справился с управлением и вылетел в кювет, сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.





По данным полиции, ДТП произошло на территории одного из местных ТОО.





Водитель, управляя автобусом ПАЗ, не справился с рулевым управлением и съехал в кювет на земляной грунт", - сказано в сообщении ДП.





Уточняется, что в салоне автобуса находилось 24 работника ТОО. В результате ДТП погибших нет, пострадавшим на месте оказывается медицинская помощь.





Фото с места ДТП опубликовал Telegram-канал Kerek.pv . В сообщении под фото говорится, что авария произошла на территории угольного разреза.





Напомним, в январе в результате обвала дороги на горно-рудном карьере в воронку провалился автобус с четырьмя работниками аварийно-спасательной службы, тела двоих были извлечены в тот же день. Поиск еще двух человек велся более полутора месяцев. Спасательные работы прерывали из-за риска обвала грунта. 21 февраля международные эксперты заявили о риске продолжения спасательных работ на "Майкаинзолото" из-за нестабильного состояния почвы. Тело последнего рабочего было извлечено лишь в июле.



