Автобус с родителями новобранцев эвакуирован с трассы в Павлодарской области

Павлодар. 22 января. Kazakhstan Today – Сегодня утром в районе села Кенжеколь в Павлодарской области сломался рейсовый автобус, следовавший из Караганды в Усть-Каменогорск, передает Kazakhstan Today.

В автобусе находилось 25 пассажиров. Все они возвращались из Караганды, где их сыновья принимали присягу, сообщает портал pavon.kz

В спасательной операции участвовал отдел по чрезвычайным ситуациям, гражданской обороне и мобилизационной подготовке аппарата акима города Павлодара совместно с акиматом села Кенжеколь. Пассажиров эвакуировали в пункт обогрева села расположенный в здании местной школы.

Людей обеспечили горячим питанием и ночлегом. Автобус доставлен в тёплый бокс для ремонта, сообщили в пресс-центре акимата города Павлодара.

Как отметили в акимате города, в связи с ухудшением погодных условий пассажирам придется пока задержаться в Кенжеколе до нормализации погоды. Расходы по их содержанию берет на себя сельский акимат.

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