Автобус с шахтерами попал в ДТП в Сатпаеве

Сатпаев. 16 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня утром в трех километрах от Сатпаева водитель иномарки врезался в автобус, перевозивший шахтеров, передает Kazakhstan Today.

16 февраля, в 09.00, в трех километрах от Сатпаева (в направлении шахты №57), 28-летний водитель автомашины "Тойота-Ленд-Крузер 100", по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с рабочим автобусом "НЕФАЗ" под управлением 52-летнего водителя. В результате ДТП 42-летний пассажир автобуса "НЕФАЗ" с различными травмами доставлен в медучреждение. В момент совершения дорожно-транспортного происшествия в салоне автобуса находилось 35 рабочих шахты", - сообщает пресс-служба ДП Карагандинской области.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства