Автомашина дорожной полиции столкнулась с КамАЗом на выезде из Шымкента

Шымкент. 17 августа. Kazakhstan Today - В Шымкенте автомашина дорожной полиции столкнулась с КамАЗом, полиция проводит служебную проверку, передает Kazakhstan Today.

"Сегодня, примерно в 11.10, на автодороге Шымкент - Ленгер при выезде из Шымкента произошло дорожно-транспортное происшествие. Спецавтомашина дорожно-патрульной полиции ДВД Шымкента столкнулась с автомашиной КамАЗ. Пострадавших нет", - сообщили в управлении государственного языка и информации ДВД города.

Проводится служебная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, отметили в ведомстве.

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