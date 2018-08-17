Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
17 августа 2018
  • 25
  • :
  • 12
Новости регионов
25º Преимущественно облачно
днем 34º    ночью 28º
17:00
.
Aнонс

Автомашина дорожной полиции столкнулась с КамАЗом на выезде из Шымкента17.08.2018
Происшествия  17:47

Шымкент. 17 августа. Kazakhstan Today - В Шымкенте автомашина дорожной полиции столкнулась с КамАЗом, полиция проводит служебную проверку, передает Kazakhstan Today.

"Сегодня, примерно в 11.10, на автодороге Шымкент - Ленгер при выезде из Шымкента произошло дорожно-транспортное происшествие. Спецавтомашина дорожно-патрульной полиции ДВД Шымкента столкнулась с автомашиной КамАЗ. Пострадавших нет", - сообщили в управлении государственного языка и информации ДВД города.

Проводится служебная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, отметили в ведомстве.
Просмотров: 2857
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   происшествия
17.08.2018   17:47
Автомашина дорожной полиции столкнулась с КамАЗом на выезде из Шымкента
17.08.2018   16:50
Владелец столичного кафе совершил суицид по время сноса заведения по решению суда
16.08.2018   19:46
Двое детей отравились арбузами в Алматы
15.08.2018   19:55
В Западном Казахстане на озере Шалкар спасли людей, унесенных ветром на надувном матрасе
15.08.2018   19:49
Казахстанцы не пострадали в результате обрушения моста на севере Италии
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today