В Алматы автомобиль насмерть сбил девушку

АЛМАТЫ. 5 ИЮЛЯ - В Алматы девушка попала под колёса автомобиля, перебегая дорогу в неположенном месте, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях, сообщает kris.p.almaty.

Сегодня напротив Байсата сбили девушку насмерть, переходила в неположенном месте", - написали очевидцы.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что ДТП произошло 4 июля, в 15.00.

Водитель, управляя автомобилем "Митсубиси", следовал по улице Северное кольцо в южном направлении и совершил наезд на девушку-пешехода, которая пересекала улицу Северное кольцо в восточном направлении. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Дело находится в производстве управления полиции Жетысуского района".

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