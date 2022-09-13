Автомобиль опрокинулся на трассе Атырау - Актау: один человек погиб

Фото: ДЧС ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 12 СЕНТЯБРЯ - В Восточно-Казахстанской области удалось локализовать основную часть лесных пожаров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

10 сентября в 09.00 на ориентировочной площади 1900 гектаров локализован пожар в 12 км от села Алтынбел, КГУ "Большенарымское лесное хозяйство", на территории Ново-Березовского лесничества", - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона.

Кроме того, 11 сентября в 17.00 на площади 1800 гектаров огонь локализован в Курчумском районе на территории РГУ "Маркакольское лесное хозяйство", Бобровского лесничества и Тоскаинского сельского округа.

Всего было задействовано: 255 человек и 29 единиц техники пожарных ДЧС ВКО, лесников и местных исполнительных органов, сотрудников полиции. На месте работали 4 вертолета: МИ-8 акимата области, МИ-171 и "Еврокоптер" "Казавиаспас" МЧС РК с водосливными устройствами, а также МИ- 17 Министерства обороны РК. Всего с начала пожара произведено 35 сбросов воды.

12 сентября в 06.40 локализован пожар на территории Куйганского сельского округа на участке "Заря", где горела сухая трава. Предварительная площадь составила 2000 гектаров", - проинформировали в ДЧС ВКО.

Сообщается также, что в районе Алтай кустарник и траву на территории КГУ "Зыряновское лесное хозяйство" и Быковского лесничества тушат местные исполнительные органы, лесники, "Казавиалесоохрана", пожарные ДЧС ВКО в горной местности на предварительной площади 2400 гектаров. Задействовано 2 вертолета - МИ-17 Министерства обороны РК и МИ-8 акимата области, которыми осуществлено 145 сбросов воды с начала пожара. Угрозы населенным пунктам нет.

В ДЧС ВКО и на месте пожара была организована работа оперативных штабов. Всего в ликвидации задействовано 207 человек и 29 единиц техники.

Напомним, 10 сентября пожарные ликвидировали лесной пожар в Костанайской области, начавшийся 2 сентября. Общая площадь с момента возникновения пожара составила 43 тысячи гектаров. Огнем уничтожен и поврежден 91 жилой дом в двух населенных пунктах.

Экологи считают, что на восстановление экосистемы Костанайской области понадобится от 70 до 150 лет.