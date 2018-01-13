Алматы. 12 января. Kazakhstan Today - Сегодня утром, в 09.39, в ДЧС Алматы поступило сообщение о горении банно-гостиничного комплекса в Жетысуском районе города, передает Kazakhstan Today.

Прибыв на место пожара в 09.59, пожарные расчеты обнаружили в здании комплекса сильное задымление. Пожарные подали стволы на тушение пожара, параллельно проверяли на наличие людей. Тушение пожара осложнялось распространением огня по пустотам деревянных конструкций комплекса, прокомментировала официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

В 10.41 пожар был локализован, а в 11.21 - ликвидирован. Его площадь составила 50 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

Просмотров: 5704