Bentley снес автобусную остановку в Нур-Султане (ВИДЕО)

Фото: 24.kz

Нур-Султан. 19 апреля. Kazakhstan Today - Bentley снес автобусную остановку в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.



Видео разнесенной остановки и поврежденного автомобиля сегодня распространилось в соцсетях. Информацию подтвердили в столичном департаменте полиции.



По предварительным данным, на улице Калдаякова произошло столкновение автомобилей Toyota Camry и Bentley, в результате которого последний врезался в остановку.



В результате аварии никто не пострадал. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства