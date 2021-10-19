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Близ Балхаша разбился легкомоторный самолет

18.10.2021, 08:55 37558
Близ Балхаша разбился легкомоторный самолет
Фото: Keith Srakocic/AP
АЛМАТЫ. 18 ОКТЯБРЯ - 17 октября близ Балхаша разбился легкомоторный самолет Cessna 182, выполнявший чартерный рейс, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В 11.15 поступила информация от командира самолета о том, что при взлете с площадки воздушное судно перевернулось. На борту был один член экипажа и один пассажир. Никто из находившихся в самолете не пострадал", - сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК. 

 
Сообщается, что в результате происшествия самолет полностью разрушен.
 
 

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    В Алмалинском районе Алматы загорелись хозпостройки

    18.10.2021, 16:55 76681
    АЛМАТЫ. 18 ОКТЯБРЯ – В частном секторе Алмалинского района Алматы загорелись хозяйственные постройки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    18 октября, в 14.47, силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы выехали по повышенному рангу вызова по адресу: Алмалинский район, улица Кожамкулова, дом 259. Горели хозяйственные постройки на общей площади 100 квадратных метров. Создалась угроза распространения огня на частный сектор.
     

    Незамедлительно введены пожарные стволы на тушение и защиту, автоцистерны установлены на ближайшие пожарные гидранты. С места пожара эвакуировано четыре газовых баллона объемом два по 25 литров и два по 5 литров. Один из 25 литровых баллонов сильно травил, пожарные вынесли его на безопасное расстояние", - сообщили в пресс-службе ДЧС. 

     
    Принятыми мерами возгорание локализовано в 15.10, угроза распространения снята. Полностью пожар ликвидирован в 15.27. 
     
    Для обеспечения безопасности улица Жамбыла была оцеплена сотрудниками полиции. В ликвидации пожара задействовано 10 единиц техники и 35 человек личного состава.

     
    Теги:ПожарАлматы

    В Актау маленькая девочка забралась на подоконник девятого этажа и просила о помощи

    18.10.2021, 15:55 90262
    АКТАУ. 18 ОКТЯБРЯ - В Актау маленькая девочка забралась на подоконник девятого этажа и просила о помощи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    По информации полиции, в ночь на 17 октября, в 01.30, на пульт дежурного 102 поступил вызов о том, что в одной из квартир дома в 5-м микрорайоне маленькая девочка собирается прыгнуть с девятого этажа, сообщает Lada.kz.
     
    Как выяснилось, девочку в квартире оставили одну. Ребенок в поисках мамы залез на подоконник. 
     
    Сотрудники поднялись на девятый этаж, позвали с наружной стороны двери девочку. Полицейские уже вызвали спасателей, чтобы взламывать дверь, но нашли номер матери девочки у соседей. После звонка женщина приехала.
     
     

    В ВКО из-за тумана произошло смертельное ДТП

    18.10.2021, 11:23 119422
    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 18 ОКТЯБРЯ - 17 октября на трассе Усть-Каменогорск - Шемонаиха столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли два человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     

    17 октября около 18.00 часов на 52-м километре автодороги Усть-Каменогорск - Шемонаиха произошло столкновение автомобилей марок "ВАЗ 2109" и "МАЗ". В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, 65-летний водитель и 63-летняя пассажир автомобиля "ВАЗ 2109" скончались на месте происшествия", - сообщает пресс-служба департамента полиции ВКО.

     
    По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
     
    В настоящее время проводится досудебное расследование, назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
     
    Полицейские предупреждают, что на дорогах Восточно-Казахстанской области образуется густой туман, видимость ограничена. 
     

    Рекомендуем выбирать скорость в соответствии с погодными условиями, так как видимость, тормозной путь и время реакции несоразмерны. Не подвергайте свою жизнь и здоровье, а также других участников дорожного движения опасности. При выполнении обгона и других маневров будьте крайне внимательны", - обратились полицейские к участникам дорожного движения.


     

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